Frýdlantští během podzimu odehráli deset zápasů, ze kterých vytěžili dvacet bodů. V tabulce jsou třetí a na vedoucí Karvinou B ztrácí jen čtyři body. „Chtěli jsme hrát špičku a taky se na ni pohybujeme. Měli jsme trochu těžší los a jen čtyřikrát jsme hráli doma, kde jsme silnější. Takže z tohoto pohledu jsme získali bodů dost,“ uvedl kouč 1. BFK Martin Šrámek.

Fotbalisté Frýdlantu se během podzimu potýkali s marodkou. Do akce proto musel na výpomoc i zkušený Radim Wozniak, jenž přitom po minulé sezoně uzavřel kariéru. Dále už ale pokračovat nejspíš nebude. „Byl jsem s ním domluvený jen na půl roku, říkal, že už si chce odpočinout. Na tréninky sice nechodil, ale když bylo potřeba, tak nám pomohl,“ řekl na Wozniakovu adresu Šrámek.

Beskydské na podzim trápil úzký kádr, trenér Šrámek ale posily hledat nebude. „Asi k tomu není důvod. Neříkám, že se to nemůže stát, někdo může odejít, kdyby na něho přišla nabídka a potom bychom o někom uvažovali, ale teď to není na pořadu dne,“ uvedl Šrámek, jenž tušil, že podzimní část sezony spěje k předčasnému konci. „Už před duelem v Havířově jsem říkal, že si myslím, že je to náš poslední zápas,“ vrátil se k utkání na půdě Indiánů, kde frýdlantští stáhli třígólové manko a vyhráli 5:3.

Prodloužené jaro? Žádný problém!

O týden dříve Frýdlant porazil silný Bohumín a hrál opravdu ve velmi dobré pohodě. „Byli jsme hodně silní. Ale nedá se s tím nic dělat. Přerušení soutěže nás sice mrzet může, ale stejně s tím nic neuděláme. Je zbytečné na to žehrat,“ komentuje Šrámek současné dění okolo koronaviru.

Fotbalový Frýdlant i během podzimu těžil z velmi dobrého kolektivu. „Kluci se navzájem znají, jsou to kamarádi. Proto tady rádi chodí,“ uvedl Šrámek, jenž věří, že v zimě se svými svěřenci zahájí přípravu tak, jak má naplánováno. „Už máme domluvené i přáteláky,“ řekl. Na jaře pak bude třeba ještě dohrát podzimní odložené zápasy, v tom ale Šrámek žádný velký problém nevidí. „Nedohrála se tři kola, takže jich na jaře bude šestnáct. Tedy klasické jaro, na které jsem byl čtyřicet let zvyklý,“ pousmál se.