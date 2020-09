„Bylo to divoké, pro diváky ale zajímavé,“ řekl po závěrečném hvizdu kouč Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek. První velkou šanci zápasu měl domácí Velička, skóre utkání ale v 27. minutě otevřel třinecký Samiec. O pár minut později však srovnal Svatonský a po návratu z kabin poslal frýdlantské do vedení Švrček.

Duel plný zvratů ale pokračoval dál. Třinec během pár minut otočil skóre na svou stranu, po hodině hry se však trefil Škorík a bylo to 3:3. „Dva góly jsme si dali v podstatě sami, bylo to nešťastné,“ litoval inkasovaných branek Šrámek, který věřil, že jeho svěřenci nakonec vybojují všechny body. „Posledních dvacet minut jsme měli obrovský tlak, ale už jsme to tam nedotlačili,“ dodal.

Domácí se dokonce ještě jednou radovali, jenže gól Kučery neplatit kvůli faulu na třineckého gólmana. Napínavý duel tak skončil remízou. „Na konci jsme hráli na jednu branku, ale ta remíza je asi spravedlivá,“ hodnotil zápas Šrámek. „Zápas měl vysoké tempo, byl oboustranně kvalitní a rozhodně převyšoval divizní úroveň,“ doplnil jej hostující kouč Lubomír Luhový.

Frýdlantští tak po porážce v Dětmarovicích nezvítězili podruhé v řadě. Šrámka ale trápí jiná věc – produktivita jeho útočníků. „Velička mohl mít na kontě už sedm gólů, ale neproměňuje vyložené šance. Moc nad tím přemýšlí a je vidět, jak moc ten gól chce dát,“ řekl. „Je škoda úvodního zápasu proti Bruntálu. Sice jsme vyhráli, ale mohli jsme jim dát klidně osm branek. Kluci by si tak zvedli sebevědomí,“ dodal.

Další šanci probudit svůj střelecký instinkt budou mít útočníci z Beskyd v neděli, kdy hrají proti Polance. „Biolek nahrává, byly na něho dvě penalty, tomu nemůžu nic vyčíst. Ale od Veličky s Wludykou potřebujeme, aby se chytli a aby to z nich spadlo. Pak to bude jednodušší,“ dívá se k příštím zápasům Šrámek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – FK Třinec B 3:3 (1:1)

Branky: 39. Svatonský, 49. Švrček, 60. Škorík – 27. Samiec, 52. D. Maceček, 56. Gáč. Rozhodčí: Lukašík – Laštuvka, Janeček. ŽK: Velička, Juříček – Hýbl, Chloň, Niemczyk. Diváci: 314.

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Svatonský (64. Střižík), Marek, Švrček, Dvořák – Škorík (79. Šafner), Staněk (64. Kučera), Juříček – Biolek (83. Soukup), Velička (83. Milar), Wludyka. Trenéři: Šrámek.

Třinec B: Potůček - L. Maceček (46. Lanc), Gáč, Hýbl – Dohnal (85. Hamrozi), J. Cieslar – Niemczyk, Samiec, Chloň (81. V. Cieslar) – D. Maceček. Trenér: Luhový.