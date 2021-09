Jeho úkolem není góly dávat, ale zabraňovat šancím protihráčů. Proti Dětmarovicím měl ale pětatřicetiletý Michal Švrček svůj den. Zkušený obránce dal dva góly a řídil výhru svého týmu, který porazil poslední Dětmarovice 4:2.

„Každý očekával, že vyhrajeme, ale jednoduché to nebylo. Začali jsme špatně a soupeř měl šance. Posadili jsme je na koně, naštěstí jsme ale byli efektivní a proměňovali šance,” uvedl pro Deník Švrček, který se prosadil v 41. a 70. minutě. „Herně nám to moc nešlo, ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Vezeme se na dobré vlně, a i když to není úplně top, tak jsme schopni zápasy zvládat,” dodal.

V předešlých dvou duelech se Frýdlant mohl spolehnout na Bohdana Veličku, který dal dva hattricky v řadě. Proti Dětmarovicím měl zase střelecký den Švrček. „Někteří kluci si pak ze mě dělali srandu, že jsem měl dát ještě jeden gól, ať máme další hattrick. Ale všichni jsou hlavně spokojení, že máme dobré výsledky,” usmál se.

Musíme zlepšit obranu

Tak střelecky úspěšný zápas jako proti Dětmarovicím Švrček ještě nezažil. „Na hřišti jsem od jiných věcí. Ale jsem rád, že jsem týmu pomohl, že to není jen na útočnících. Gólově to byl určitě můj nejpovedenější zápas,” přiznal.

Beskydští mají ze čtyř startů deset bodů a v tabulce jsou druzí za vedoucí Polankou. „Daří se nám, jsme v laufu. Dáváme góly, ale taky jich hodně dostáváme, na což se musíme zaměřit, protože víme, že v každém duelu tolik branek nedáme. Každopádně naše zápasy musí diváky bavit,” prohodil závěrem Švrček.