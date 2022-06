Beskydští odehráli parádní sezonu, kterou korunovali postupem do MSFL. Ten potvrdili víkendovou remízou 1:1 v Bílovci, čímž si už kolo před koncem soutěže zajistili jistotu prvního místa v tabulce. „Byl to nervózní zápas, ale potřebovali jsme bod, který máme. Podřídili jsme tomu taktiku,“ řekl pro Deník trenér beskydského celku Martin Šrámek.

Do Bílovce vyjelo s Frýdlantem okolo dvou stovek věrných fanoušků. „Oslavili jsme to a teď o víkendu budeme slavit znovu. Přivezou nám pohár, hrajeme doma, těšíme se,“ usmál se Šrámek, který si postupu s frýdlantským týmem hodně cení. „Je to velký úspěch. Ani Válcovny nešly do třetí ligy z prvního místa, nikdo tady na Frýdecko-Místecku tak vysokou soutěž nevyhrál,“ upozornil.

Během podzimu Frýdlant bojoval s velkými zdravotními problémy, popasoval se s tím ale na jedničku. V průběhu jara pak Šrámkovi svěřenci dotáhli svou parádní jízdu do konce. „Ten tým se budoval pět let, je tady veliké kamarádství a skvělá parta. Dvakrát nás zastavil covid, předtím jsme byli druzí. Kluci ale vydrželi, táhli za jeden provaz a teď to dokázali,“ smekl kouč Šrámek.

Frýdlant si v divizi udělal skvělé jméno. Nebojí se teď Šrámek, že se mu tým rozpadne? „Většina hráčů je u nás staršího věku, o ty strach nemám. O mladší však možná zájem bude. Třeba o takového Bohdana Veličku, věřím ale, že u nás ještě zůstane,“ prohlásil Šrámek, který by během léta rád přivedl i nějaké posily. „Víme, že ne všichni budou pokračovat, nějakou posilu bychom proto potřebovali. Pár kluků bychom chtěli, určitě ale nečekám, že k nám přijde třeba sedm hráčů, to určitě ne,“ dodal.

Otázkou je, zda Frýdlant bude hrát v MSFL, kterou si vybojoval, nebo bude pokračovat v divizi. „Já doufám, že to bude MSFL. Snad se k nám město neotočí zády,“ říká upřímně Šrámek, který se letos dostal několikrát i na hřiště. „Bylo nás málo, nechal jsem se přeregistrovat z Ostravice, abych mohl pomoct aspoň na lavičce. No a nakonec jsem se dostal i na plac,“ řekl s úsměvem na tváři.

Frýdlantu hodně pomohli taky zkušení obránci Wozniak s Literákem. Zatímco první z nich už dříve kariéru oficiálně uzavřel, Literák přišel před sezonou z Frýdku-Místku, respektive z Vratimova. „Vyrůstal tady, domlouval jsem se s ním už déle. Byl velikou posilou,“ byl rád Šrámek, který si hodně váží taky pomoci Wozniaka. „Řekl nám, že když bude potřeba, tak pomůže. Tak jsme ho povolali a pak už s námi chodil pořád. Jeho srdce mu ještě nedovolilo, aby to zabalil. Chtěl nám pomoct a myslím, že toho nelituje,“ uzavřel Šrámek.