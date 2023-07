Co se týká posil, tak dva hráči do Řepiště míří ze Slezského FC Opava. Jedná se o útočník Víta Veselého, který patří dlouhodobě k nejlepším divizním střelcům. Velký zájem o něj měl také Bílovec. Ze stejného klubu míří za Pavlem Zavadilem i dobře technicky vybavený záložník František Žídek. „Oba kluci mají velkou kvalitu. S nimi půjde naše hra nahoru,“ je si jistý šéf řepišťské lavičky.

Ambiciózní trenér si hodně slibuje také od devětadvacetiletého kanonýra Jakuba Teplého. Jedna se o útočníka s pestrým fotbalovým životopisem. Na kontě má dokonce i sedm prvoligových startů, ve kterých si zapsal jednu branku. Hrával za Frýdek – Místek, Jihlavu, ústeckou Armu, Jirny, Kolín nebo Třinec. Naposledy oblékal dres Vratimova. „Kuba Teplý je gólovým útočníkem, což dokazoval na svých předchozích štacích. Přesně takového hráče potřebujeme,“ podotkl Pavel Zavadil. Dalším nováčkem je David Berek z Frýdku – Místku.

Řepiště by rádo ještě získalo do svých řad hvězdného útočníka Michala Papadopulose. „Bavíme se o tom, je to otevřené,“ přiznal trenér Řepiště. Naopak definitivně padl příchod bratří Kundrátků.

A jak to bude s hráčským vytížením Pavla Zavadila? „Budu hrát podle potřeby,“ pronesl s úsměvem a dodal: "Věřím, že se v divizi zabydlíme. Náš tým kvalitu má."

První velký zápas bude stánek v Řepišti hostit na konci července, a to duel předkola MOL Cupu s Novým Jičínem.