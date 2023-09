/FOTOGALERIE/ Byl to pro něj speciální den, na který bude s radostí vzpomínat do konce…

Nejprve schytalo s náhradníky ostudný debakl 0:26 v MOL Cupu s druholigovým Prostějovem, s nově sestaveným mužstvem následovaly čtyři porážky v divizi v Šumperku (0:4), s Polankou (0:1), na hřišti Opavy B (1:4) a s Vratimovem (0:5). Po výbuchu v domácím poháru Řepiště nenastoupilo do duelu 2. kola s Břidličnou a prohrálo ho kontumačně 0:3.

„Pro nás to je nesmírně důležité vítězství, konečně jsme uspěli,“ řekl pro Deník na úvod hodnocení zvládnutého utkání nový trenér Řepiště René Vojtěšek, který tým vedl teprve potřetí. „Nebyl to žádný super fotbal, ale pro nás byl hlavní cíl získat tři body, což se nám podařilo. To je v současné chvíli to nejdůležitější,“ zdůraznil kouč TJ Řepiště.

Trenér fotbalistů TJ Řepiště René Vojtěšek.Zdroj: Deník/Petr Widenka

Jak vidí další průběh sezony? „Jsem u týmu krátce, nějakých čtrnáct dní, je to hektické. Jsme ve fázi stabilizace kádru. Potřebujeme ho ještě doplnit, abych měl k dispozici šestnáct hráčů a dva gólmany. Získat nové posily je velmi složité, soutěž je rozjetá, vybíráme jak se dá. Pevně věřím, že se nám podaří mužstvo dál rozšířit,“ uvedl René Vojtěšek.

Po předčasném konci v Břidličné bere angažmá v Řepišti jako výzvu. „Současný tým je zdravý, kluci mají charakter i potřebné chtění, mají touhu po vítězství. Jsou tady také kvalitní individuality, hráči přesto drží pospolu. Mám z toho dobrý pocit. Čeká nás každopádně hromada práce, věřím, že divizi odehrajeme důstojně. Záchrana je priorita,“ dodal trenér TJ Řepiště René Vojtěšek.

7. kolo divize F (neděle 17. 9. 2023):

Bruntál – Řepiště 0:2 (0:1)

Branky: 40. Macej, 54. Lőrincz. Rozhodčí: Šafrán – Dedek, Proske. ŽK: Hanel, Blažek, Modelský – Dedek, Mieszek, Kolesnyk, Kuděla, J. Plešek. Diváci: 290.

TJ Řepiště: Kuděla – Lőrincz, J. Plešek, Macej (70. Kolesnyk), Leixner (83. Kiš), Mieszek, Maloň, P. Plešek, Dedek, Žák (61. Kouřil), Dluhoš. Trenér: Vojtěšek.