/FOTOGALERIE/ Dlouho to s nimi nevypadalo dobře, nakonec vydřeli bod. Fotbalisté TJ Řepiště vstoupili do jara sobotním utkáním 16. kola divize F s Valašským Meziříčím, se kterým remizovali 2:2. Vyrovnat se podařilo domácím dvěma góly v nastaveném čase.

Fotbalisté Řepiště vstoupili do divizního jara remízou s Valašským Meziříčím 2:2, na které dosáhli dvěma góly v samém závěru. | Foto: Pavel Hrdlička

Když v 85. minutě zvyšoval v dresu Valašského Meziříčí střídající Křenek náskok svých barev na rozdíl dvou branek, zdálo se, že je rozhodnuto. Domácí se však nevzdali a ve zběsilém nastaveném čase dvěma góly hrdiny Vrzala dokázali srovnat.

„Museli jsme dotahovat po brance z první půle. Tu jsme nehráli dobře, bylo to až příliš opatrné. Druhý gól dal soupeř po naší individuální chybě pět minut před koncem, to jsme už přitom byli na hřišti lepší,“ líčil pro Deník trenér TJ Řepiště René Vojtěšek.

„Srovnat se nám podařilo po dvou standardních situacích a na konci obou byl Péťa Vrzal. Nejprve zúročil centr Žáka, poté se prosadil po dlouhém autu a druhém vypadlém míči. Radost nás všech byla obrovská, úplná euforie,“ popisoval René Vojtěšek.

„Upřímně. Pro nás je to malé vítězství. Tým ukázal nesmírný charakter, ani za stavu 0:2 nepřestal hrát, bojoval, byl stále aktivnější a nakonec zaslouženě vyrovnal. Kluci dřeli do poslední minuty, nevzdali to a byli za to odměněni,“ dodal René Vojtěšek.

16. kolo divize F (sobota 9. 3. 2024):

Řepiště – Valašské Meziříčí 2:2 (0:1)

Branky: 90.+1 a 90.+3 Vrzal – 19. Veselý, 85. Křenek. Rozhodčí: Votava – Labas, Petrásek. ŽK: Dedek, Macej, Vrzal, Gaieb – Koňařík, Veselý, Křenek. Diváci: 100.

TJ Řepiště: Remiáš – Dedek, Cempírek, Leixner (90. Kouřil), Maloň, Robin Vojtěšek (62. Žák), Lőrincz, Macej (78. Miškařík), Vraj, Šponer, Vrzal. Trenér: René Vojtěšek.