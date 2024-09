Vzájemný duel Frýdlantu s rýmařovskou Jiskrou se měl odehrát již v polovině srpna. „Počasí bylo tenkrát zcela proti, déšť nás na hřiště ani nepustil,“ vrací se o pár dnů nazpět kouč Frýdlantu Radim Wozniak. Rýmařovští tak v krátkém sledu absolvovali podruhé dlouhou cestu k utkání. „Kluci chodí do práce, takže jsme se museli tomu nějak přizpůsobit. Když si to teď vyhodnotím, z toho odložení více vytěžili domácí. Nám oproti původnímu termínu vypadli ze sestavy dva klíčoví hráči, Frýdlant naopak pro toto utkání posílil třemi zkušenými borci,“ podotkl kouč Jiskry Milan Furik.

Frýdlantští měli problémy se složením sestavy, a tak si na zápas s Rýmařovem vypůjčili tři hráče. „Poprosili jsme zástupce Lískovce a Ostravice o pomoc, jelikož se nám sešla zranění, navíc v ten samý termín nám hrál svůj zápas také starší dorost,“ osvětlil trenér 1. BFK Radim Wozniak.

A výpomoc zkušených borců (Stýskala, Hrdlička, Cabák) byla v utkání nakonec znát. Domácí se v závěru prvního dějství dostali v krátkém sledu po křídelních akcích do dvoubrankového vedení. Stav 2:0 následně vydržel do poločasové pauzy. „Ono se říká, že si máte za takového stavu dát pozor, takzvaná Csaplárova past. Asi na tom něco bude,“ pousmál se Wozniak. „Druhá půle už z naší strany nestála vůbec za to. Tak do pětašedesáté minuty jsme hráli dobrý fotbal, vše super. Jenže pak uděláme neskutečný zkrat, který jsem moc nepochopil. Házíme aut u jejich vápna a dva zkušení hráči udělají triviální chybu, ze které inkasujeme. Soupeři jsme tak nalili novou krev do žil a my přestali hrát fotbal. Až do konce zápasu jsme se prakticky obávali o výsledek,“ štvalo domácího stratéga.

Rýmařov se do zápasu vrátil zásluhou svého kanonýra Navrátila a následně šahal po vyrovnání. K němu nakonec nedošlo, naopak domácí své vedení stačili ještě v nastaveném čase z brejkové situace navýšit, když se prosadil Mikulenka. „Z výhry máme velkou radost, potřebovali jsme ji. Nyní máme před sebou takové období pravdy, kdy během pěti týdnů hrajeme se čtyřmi mužstvy, která by měla být výkonnostně na naší úrovni. Už teď v sobotu nás čeká těžké utkání, a to jak psychicky, tak i fyzicky s Novým Jičínem,“ přiblížil nejbližší plány svého týmu Wozniak.

1. BFK FRÝDLANT n. O. – SK JISKRA RÝMAŘOV 3:1 (2:0)

Branky: 35. Svatonský, 38. Voznica, 90+3. Mikulenka - 65. Navrátil. Rozhodčí: Trigas - Broskevič, Krupa. ŽK: Stýskala, Mikulenka, Šafner, Bartek, Prepsl - Marek, Tihelka. Diváci: 178.

Frýdlant: Švrčina - Střižík, Hrdlička, Míček, Literák - Kulhánek (86. Prepsl) - Mikulenka, Stýskala (77. Cabák), Šafner, Svatonský (77. Bartek) - Voznica (94. Parma). Trenér: Radim Wozniak.