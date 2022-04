„Poté, co jsme prohráli v Karviné, jsme dvakrát po sobě nehráli. Měl jsem trochu strach, jestli to s týmem nezamává, přeci jen, vyšli jsme z rytmu, ale do zápasu jsme vstoupili skvěle,“ uvedl trenér beskydského celku Martin Šrámek.

První poločas byl z hostující strany opatrnější, Frýdlant však mohl přidat i další branky. Jenže dvě tutovky hosté zahodili a pak jim rozhodčí nepískl jasnou penaltu.

Domácí chtěli po změně stran srovnat, brzy se však trefil Švrček a bylo to 0:2. „Tím to prakticky skončilo. Už jsme dominovali,“ řekl Šrámek.

Definitivní pojistku přidal po hodině hry Soukup, který z velké dálky poslal míč do opuštěné domácí brány. „Mohli jsme dát i další branky, třikrát jsme šli sami na gólmana, ale nevadí. Hlavní je, že jsme po takové pauze dokázali zase zvítězit,“ usmál se Šrámek.

SK Dětmatovice – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 0:3 (0:1)

Branky: 2. Škorik, 55. Švrček, 61. Soukup. Rozhodčí: Trigas – Broskevič, Matějek. ŽK: Skoupý, Holec, Paago, Koňařík – Šafner, Literák. Diváci: 130.

Frýdlant: Prepsl – Střižík, Marek, Švrček, Literák – Šafner, Staněk, Škorik – Velička (77. Fromelius), Soukup (67. Indra), Kučera (87. Wozniak). Trenér: Šrámek.