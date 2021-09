Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí se drží na špici divizní tabulky. Tým trenéra Martina Šrámka šlape a navíc získal jednu hodně zajímavou posilu.

Jan Fukala působil ve Slavii, teď je zpátky v Beskydech. | Foto: archiv Jana Fukaly

Do Frýdlantu se vrátil Jan Fukala. Dvacetiletý záložník v Beskydech načal svou kariéru, před jedenácti lety ale zamířil se svým dvojčetem Michalem do Frýdku-Místku. Zatímco Michal Fukala je nyní členem prvoligového Liberce, Jan zkoušel své štěstí ve Slavii. V Edenu se ale neprosadil a tak do B týmu Baníku. Jeho nadějně rozjetou kariéru ale přibrzdily zdravotní problémy, a tak se nyní Fukala vrací do Frýdlantu. „Po roce a půl jsem chtěl znovu nastartovat svou kariéru. Ve Frýdlantu jsem začínal, mám to tady kousek, takže je to ideální místo pro restart,“ řekl pro Deník.