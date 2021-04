Beskydští během podzimu potvrzovali vizitku jednoho z elitních týmů celé divize. Jejich rozlet ale zastavil koronavirus, který amatérské fotbalisty stále nepouští do akce.

Neprofesionální fotbalové soutěže i nadále stojí a nikdo neví, kdy se zase rozběhnou. „Je strašné, že zakázali lidem sportovat. Hlavně tedy dětem. Podle mě není jediný důvod, aby děti sportovat nemohly,” uvedl trenér fotbalistů Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek. „Místo sportu sedí doma. A pak jdou stejně ven, kde lítají a kopou si s míčem,” dodal.

Nikdo neví, kolik hráčů se po fotbalovém restartu ke sportu vrátí a kolik jich skončí. „Zatím mi nikdo nehlásil, že by to měl zabalit,” komentuje situaci u mužského týmu 1. BFK Šrámek, podle něhož však bude návrat na zelené pažity složitý. „Dospělí mají návyky odmala, ti se do toho dostanou. Ale děti ztratily rok trénování a to je vážně hodně. Je fajn, že si kopou před domem, ale to nejsou pořádné tréninky,” říká Šrámek.

Trenér frýdlantských fotbalistů doufá, že se tato sezona zvládne alespoň v nějakém formátu ještě dohrát. „Snad dohrajeme aspoň podzim. Tam nám chybí tři kola, do konce června máme času dost. Ale jestli se odehraje i něco navíc, to nevím,” uvedl Šrámek.

Frýdlantští měli dříve i individuální tréninkové plány, v současné době je už ale jen na nich, v jaké kondici se udržují. „Kluci měli individuální tréninky. Ty si odběhali, ale teď už to nechávám na nich. Už mě nebaví je znovu kontrolovat,” uzavřel Šrámek.