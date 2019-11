Frýdlantští ale přeci jen šli do vedení, když ve 23. minutě proměnil pokutový kop nařízený za faul na svou osobu Velička. „Třinec pak ale přidal na obrátkách a my se začali spíš bránit,“ připustil Šrámek. „Oni už v první půli měli snad deset rohových kopů,“ dodal domácí stratég. A právě po jednom z těchto standardních situací se k míči dostal Joukl a přesnou ranou upravil na poločasových 1:1.

Po změně stran už hrál prim Třinec. V 52. minutě našel Cienciala od rohového praporku hlavou Čelůstky a misky vah se rázem přesunuly na stranu hostujícího celku. „Opět mi tam chyběl důraz v předbrankovém prostoru. Šlo poznat, že se nám na předzápasovém tréninku zranila dvojice Hrdlička a Kučera, navíc jsme museli krátce po půli střídat ještě zraněného Škorika,“ kroutil smutně hlavou Šrámek.

Po hodině hry bylo na hostující straně ještě veseleji. Wozniak musel zatáhnout za záchranou brzdu, když těsně před velkým vápnem fauloval unikajícího Joukla. Z následného trestného kopu překonal domácího gólmana Cienciala. O dvě minuty později chyboval v rozehrávce frýdlantský brankář a Nieslanik upravoval střelou do prázdné brány již na 1:4. Gólový účet zápasu tak ale ještě nebyl zpečetěn. Devět minut před koncem snížil Velička a brankovou tečku pak přidal ještě hostující Novotný, který na hřišti pobyl sotva pár vteřin. „V závěru jsme ještě kopali penaltu, ale Veličkovi jeho pokus gólman hostí chytil,“ uzavřel hodnocení frýdlantský kouč Martin Šrámek. Poslední podzimní kolo odehrají divizní fotbalisté Frýdlantu na hřišti svého soupeře, a to v sobotu 2. listopadu od 14 hodin ve Valašském Meziříčí. Třinečtí budou naopak hrát doma, a to v neděli od 10.15 hodin s Havířovem.

1. BFK FRÝDLANT – FK FOTBAL TŘINEC B 2:5 (1:1)

Branky: 23. a 81. Velička – 38. Joukl, 52. Čelůstka, 64. Cienciala, 66. Nieslanik, 85. Novotný.

Rozhodčí: Liška – Novák, Dorotík.

ŽK: Wozniak - Bulawa.

Diváci: 276.

Frýdlant: Prepsl – Střižík, Wozniak, Marek (69. Švancer) – Dvořák (87. Indra), Škorík (50. Šafner), Staněk, Svatonský (64. Šigut) – Wludyka – Hanus (54. Klimas), Velička. Trenéři: Martin Šrámek a Jiří Krejčí.

Třinec B: Paleček – Chloň, Bulawa, Šuľa, Janošík – Joukl, Niemczyk (86. Potůček), Čelůstka, Wojnar (67. Tatar), Cienciala (75. Szotkowski) – Nieslanik (85. Novotný). Trenér: Jindřich Dohnal.