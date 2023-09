Fotbalisté Vratimova utrpěli v sobotním dopoledním utkání 5. kola divize F s Hlubinou debakl 0:4. Duel sledovalo 280 diváků.

Fotbalisté Vratimova prohráli s Hlubinou 0:4. | Foto: Eliška Žídková

V prvním poločase byly k vidění netypicky místo branek jen červené karty. Už v 7. minutě musel bez předchozího napomenutí do sprch Brezula. „Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva držením,“ dá se dočíst v zápise o utkání.

Ve 35. minutě byly síly na hřišti vyrovnány, po druhé žluté kartě byl vyloučen Hrušovský. „Zmaření slibně se rozvíjející útočné akce soupeře podražením v souboji o míč, za což byl nařízen přímý volný kop,“ uvedl do zápisu hlavní rozhodčí Páral.

Po přestávce už branky padat začaly a to v hojném počtu pouze do domácí sítě. Ostravské mužstvo rozhodlo v samém úvodu druhé půle dvěma trefami, prosadili se Marciňa a Förster. V závěru pečetili vítězství Unie střídající Konečný a Badalyan.

„Tohle je zasloužené vítězství soupeře. Až na nějakých dvacet minut ve druhém poločase, kdy jsme mohli utkání nějak zdramatizovat, byli hosté prostě lepší a jednoduše jsme na něj nestačili,“ prohlásil bez výmluv trenér Vratimova Marek Lišaník.

„Je však otázka, co by se stalo, kdybychom ve druhé půli ze čtyř gólovek alespoň snížili na 1:2, ale to už se nedozvíme. Musíme dát hlavu nahoru a soustředit se na další utkání,“ dodal Marek Lišaník, jehož tým čeká v sobotu 9. září výjezd do Řepiště.

5. kolo divize F (sobota 2. 9. 2023):

Vratimov – Hlubina 0:4 (0:0)

Branky: 47. Marciňa, 49. Förster, 86. Konečný, 90+3. Badalyan. Rozhodčí: Páral – Malý, Trigas. ŽK: Střalka, Duda, Zupko, Benc – Hrušovský. ČK: 7. Brezula – 35. Hrušovský. Diváci: 280.

FC Vratimov: Střalka - Brezula, Bányácski, Zbavitel, Duda (73. Vidiševský) - Zupko, Máša (60. Barták), Roháček (20. Kavan) - Chlopek, Maršál (60. Benc) - Šindler (45. Šeba). Trenér: Lišaník.

Unie Hlubina: Hatoň – J. Frébort, Förster, Sasko (63. Badalyan), Kalay (57. Foniok), Schmutz, Marciňa (81. Knedla), D. Frébort (57. Konečný), Hrušovský, Šindler, Bělíček. Trenér: Skotnica.