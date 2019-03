Jeho svěřencům se na Valašsku povedl vstup do zápasu. Už v 5. minutě mohl otevřít skóre Velička, jeho rána ale skončila na břevně vsetínské branky. O třináct minut později se už ale v hostujícím táboře slavilo. Do černého totiž zamířil Škorík. „Hodně důležitý okamžik přišel krátce před přestávkou, kdy Prepsl doslova vylapal domácího hráče v samostatném úniku,“ chválil gólmana 1. BFK Šrámek.

Po změně stran přišly další šance Frýdlantských, leč bez gólového efektu. „Jsme rádi, že jsme opět se Vsetínem neinkasovali. Je to zasloužené vítězství a asi i nejlepší pozvánka na náš příští domácí zápas,“ usmíval se spokojený trenér Frýdlantu.

„Měli jsme dvě gólovky Bublákem a Stuchlíkem. Ale z naší strany to byl nemastný neslaný výkon. Soupeř hrozil ze standardek, ze které dal i gól. Zkušeností si to pak už uhlídali. Je to škoda, jedeme dál. Věříme, že se to zlomí a budeme hrát dobrý fotbal,“ hodnotil utkání trenér Vsetína Miroslav Mičega.

V dalším kole totiž na frýdlantský stadion zavítá lídr soutěže z Opavy. Duel s tamním béčkem se hraje v neděli 31. března od 15 hodin.

FC VSETÍN – 1.BFK FRÝDLANT N. O. 0:1 (0:0)

Branka: 18. Škorík. Rozhodčí: Galář – Poláček, Mayer. ŽK: Mydlář, Matůš, Kovács, Stuchlík – Svatonský, Šafner. Diváci: 200.

Vsetín: Eliáš – Dulík, Kovács, Matůš, Mydlář – Surovec, Stuchlík, Maček (80. Zuzaňák), Bublák – Naňák, Hořelica. Trenér: Miroslav Mičega.

Frýdlant: Prepsl – Střižík, Wozniak, Staněk, Hrdlička – Svatonský, Škorík, Šafner, Kučera (63. Wludyka) – Klimas (85. Marek), Velička (91. Indra). Trenér: Martin Šrámek.