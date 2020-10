Ještě loni Radim Wozniak nastupoval za divizní Frýdlant nad Ostravicí, po sezoně se ale zkušený fotbalista s klubem rozloučil a prohlásil, že bude pokračovat maximálně v některé z nižších soutěží. Uplynulo však několik měsíců a vše je jinak.

Radim Wozniak je zpátky! | Foto: archiv Radima Wozniaka

Frýdlant se pohybuje v horních patrech divizní tabulky a Wozniak je znovu u toho. V duelu proti Vítkovicím dal dvaačtyřicetiletý obránce jen po pár vteřinách pobytu na hřišti dokonce i jeden gól. „To se mi ještě v životě nestalo, abych dal po dvaceti vteřinách gól. O to víc mě ale těží, že jsem klukům mohl přispět k vítězství. Už to však není o mě, ale o partě kluků, která je tady výborná. Kdyby to tady takové nebylo, tak už tady nejsem,“ říká někdejší bek Baníku, Hradce Králové či Mladé Boleslavi.