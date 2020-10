Frýdlantští po výhře nad Bohumínem zavítali do Havířova, do zápasu ale nevstoupili vůbec dobře. Domácí totiž už ve čtrnácté minutě vedli 3:0 a zdálo se, že je po zápase. Jenže nebylo.

„Dostali jsme tři nádherné góly zpoza šestnáctky. Nebyly to chyby, že by se někdo na někoho vyflákl, naopak to byly krásné střely,“ řekl kouč hostujícího týmu Martin Šrámek.

Beskydští se ale nesložili a o pár vteřin později snížil po standardní situaci Škorik. Vzápětí měl velkou šanci Velička, ten ale z přímého kopu napálil jen břevno, a tak se šlo do kabin za stavu 3:1 pro domácí Indiány.

„O přestávce jsme si v kabině něco řekli a tušili jsme, že když dáme další gól, tak je to nahlodá, což se taky potvrdilo,“ uvedl Šrámek. Už v 56. minutě totiž snížil Biolek, pak se trefili Švrček s Veličkou a když v 65. minutě podruhé udeřil Škorik, tak už Frýdlant vedl 5:3. „Byla to smršť. Byli jsme v obrovské euforii, zato Havířov nevěděl, kam má dříve skočit,“ pochválil Šrámek své svěřence.

Domácí tyto, pro ně těžké minuty, neunesli a zápas navíc dohrávali bez Wojnara, který se nechal vyloučit. „Potom už jsme to v klidu dovedli do vítězného konce,“ pousmál se Šrámek, který byl na své svěřence náležitě pyšný. „Musím ocenit, že se po takových třech fackách ještě oklepali, smekám před nimi,“ dodal.

MFK Havířov – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 3:5 (3:1)

Branky: 11. a 14. Wojnar, 9. Förster – 16. a 65. Škorik, 56. Biolek, 61. Švrček, 62. Velička. Rozhodčí: Krupa – Mankovecký, Wawrzyk. ŽK: Podešva, Zupko, Förster, Malcharek – Biolek. ČK: 67. Wojnar (H). Hráno bez diváků.

Frýdlant: Prepsl – Střižík, Marek, Staněk, Švrček – Biolek (89. Mohyla), Juřiček (75. Dvořák), Škorik (90. Hodula), Šafner (46. Wludyka) – Velička, Kučera (46. Milar). Trenéři: Šrámek.