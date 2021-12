Klub z Frýdku-Místku se před sezonou přesunul ze Stovek do Vratimova. Čtyřicetiletý Literák ale přijal jinou výzvu a zamířil z MSFL do divize. Rozhodně však neprohloupil, s Frýdlantem kraluje celé tabulce a beskydský tým je největším adeptem na postup do třetí nejvyšší tuzemské soutěže. „To nikdo nečekal. Celý podzim nás trénovalo málo a měli jsme hodně zraněných. Asi se počítalo s tím, že budeme hrát nahoře, ale že budeme v čele tabulky, v to jsme ani nedoufali,” řekl pro Deník čtyřicetiletý obránce.

Zažil jste někdy takovou marodku, jakou jste měli během podzimu ve Frýdlantu?

Abych řekl pravdu, tak nezažil. Někdy nás bylo málo třeba na konci sezony, ale teď jsme v pátek ještě nevěděli, jestli nás na zápas bude jedenáct. Pomáhali nám i dorostenci.

Přesto jste v posledním zápase podzimu porazili do té doby vedoucí Polanku a dostali jste se na první místo…

Jo, povedlo se to dobře. Znovu naskočil Radim Wozniak, hrál i trenér Šrámek, kluci to zvládli super. Potvrdili jsme tak naši dominanci.

Vy jste byl zvyklý na MSFL. Jakou kvalitu má divize?

Týmy, které jsou v divizi nahoře, by asi hrály spodek třetí ligy. Přeci jen, MSFL je už o něčem jiném, více se trénuje, jsou tam béčka a profesionální týmy. Skok tam určitě je.

Poslední zápasy podzimu jste nehrál. Co vám je?

Měl jsem problémy s kolenem a čeká mě lehká operace. Mimo budu asi čtrnáct dnů, na přípravu budu nachystaný.

Když se ohlédnete zpátky k létu, jste rád, že jste do Frýdlantu šel?

Ničeho nelituju. Je tady skvělá parta, kluci jsou na tom myšlenkově podobně jako já. Udělal jsem velmi dobrý krok. Není to o tom něco si dokázat, ale udržet se s parádní partou.

Na hřišti vypadáte výborně! Stále se cítíte dobře?

Nevím, jestli mám v sobě fyzičku, nebo mám natrénováno, ale impulsem pro mě bylo, když mě dal trenér Šrámek na post pravého beka. To si hodně užívám. Je to taky o útočení, o centrech a to mám rád. Zaútočil jsem si a dodalo mi to entuziasmus. Škoda jen toho zranění.

Frýdlant vládne tabulce. Může uvažovat o postupu?

Všechno je reálné, jsme první. Uvidíme, jaké bude jaro a jak na tom budeme zdravotně. O postupu se nebavíme, chceme ale všechno vyhrát a pak už bude záležet na managementu a městu.

Sledujete taky týmy Vratimova a Frýdku-Místku v MSFL?

Na tabulku se dívám, ale na fotbale jsem byl jen jednou, ve Frýdku-Místku. Občas si zavolám s kluky z Vratimova, kde mám více známých. Ve Frýdku-Místku se to celé vyměnilo, tam nejsem v kontaktu s nikým. Začínají od nuly, vyměnili trenéra, uvidíme, jak to tam bude vypadat.

Pokud byste s Frýdlantem postoupili, tak byste na Vratimov i Frýdek-Místek v příští sezoně narazili. To by bylo pikantní, že?

Bylo by to super, navíc by se nemuselo nikam daleko jezdit. Možná by to pomohlo i k jejich diváckým návštěvám.

Ve Frýdlantu taky působíte jako trenér. Baví vás to?

Trénuji přípravky, mám tam syna, se kterým půjdu i do dalších kategorií. Viděl jsem, že je hodně dětí, ale málo trenérů, takže pomáhám. Baví mě to. Stejně jako ve škole učím děti a musím říct, že je to někdy náročné. V pěti nebo šesti letech totiž ještě všechno nechápou, ale jsem rád, když vidím, jak se zvedají. Jezdíme i po turnajích a je krásné sledovat, jak se radují z výher.