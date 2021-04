Sedmadvacetiletý Adamuška působí v Třinci od roku 2016, kdy dorazil ze Zlína. Na letošní premiéru si ale musel dlouho počkat. V bráně Slezanů dostával přednost Martin Pastornický, který Adamušku pustil do akce až v uplynulém kole na půdě vedoucího Hradce Králové.

„Trenéři nám vysvětlili, že chtěli dát týmu nový impuls. A kdy jindy to udělat, než před zápasem proti prvnímu Hradci, kde jsme mohli jedině získat,” řekl pro klubový web Adamuška, jenž se do akce vrátil po více než roční pauze.

Třinecký gólman předvedl dobrý výkon, porážce svého týmu ale nezabránil. Z penalty jej totiž překonal Jakub Rada, který rozhodl o těsné výhře Hradce Králové. „Myslím si, že jsme rozhodně nebyli horším týmem a neměli jsme tam prohrát. Nebýt některých spekulativních rozhodnutí, mohli jsme tam aspoň remizovat,” uvedl Adamuška, jenž se na svůj návrat hodně těšil. „Před zápasem jsem trochu nervózní byl, ale jakmile jsem přišel na hřiště, tak to ze mě spadlo,” dodal.

Tři klíčové zápasy

Slezané jsou v tabulce předposlední, dva body za Táborskem, oproti kterému má však Třinec zápas k dobru. Už v sobotu svěřenci trenéra Františka Straky doma přivítají poslední Vyšehrad a potřebují nutně uspět.

„Teď nás čekají tři důležité zápasy, musíme z nich vytěžit co nejvíce bodů. Potřebujeme to nastartovat už teď v sobotu proti Vyšehradu. Poté máme domácí dohrávku se Žižkovem a pak pojedeme do Táborska, které bojuje o udržení, takže i tam to bude velmi těžké,” hlásí Adamuška.