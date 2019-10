Slezanům v závěru podzimu poněkud odešla střelecká muška, čehož si nemohl trenér hutníků Svatopluk Habanec nevšimnout. „Řekl bych nejen muška, ale i forma. Posledně v Pardubicích jsme hráli pod své možnosti, dneska proti Ústí to sice bylo o něco lepší, ale pořád to bylo málo,“ upozornil.

To před závěrem soutěže nevěstí nic dobrého. „Musíme se vzpamatovat a ještě nějaké body udělat, abychom měli přes zimu klid,“ nabádá své hráče.

Proti Ústí nad Labem odehráli jeho svěřenci velmi dobrou čtvrthodinku hry s tlakem a náznaky šancí, branku ale nedali. „On to nebyl nijak extra koukatelný fotbal, asi bylo vidět, že se střetly sousední týmy v tabulce a nikdo nechtěl inkasovat jako první. Začátek jsme měli celkem ve své moci, ale podobně jako v Pardubicích jsme od aktivní hry upustili,“ všiml si Habanec.

Nelíbila se mu hlavně málo aktivní křídelní hra, čehož hosté v 57. minutě využili. „Dali nám po brejku gól. My jsme nehráli ve středu hřiště tak kvalitně jako na začátku. Něco tomu chybí. Co? Potřebovali bychom do kabiny víc rafanů. Máme pracovité mužstvo, ale je potřeba do toho dát i trochu toho sígrovství,“ poznamenal neotřele Habanec.

Vzpomněl si i na rok 2011, kdy s Ústím triumfoval v druhé lize jako trenér. „Tam se nám povedlo něco téměř zázračného, ale je to už doba,“ uzavřel Habanec.

Fotbal Třinec – FK Ústí n. L. 0:1 (0:0)

Branka: 57. Bílek. Rozhodčí: Hanousek – Horák, Šimáček. ŽK: Bedecs, Kušnír – Brak, Bílek, Matějka, Peterka. Diváci: 462.

Třinec: Adamuška – Omasta, Kušnír, Bedecs, Janoščín – Arroyo (84. Tijani), Samiec, Kubala (58. Valenta), R. Vaněk I. (58. Machalík), Hlúpik – Akulinin. Trenér: Habanec.