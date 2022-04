Třinec přitom vstoupil do utkání parádně a velkou šanci si vytvořil už v úvodních vteřinách. Pražané se ještě ubránili, v páté minutě ale udeřil Juřena a bylo to 1:0.

Náskok však domácí dlouho neudrželi. Ba naopak, dvě rychlé branky dal hostující Matyáš Kozák a Sparta rázem vedla – 1:2.

Rychlý zápas ale pokračoval dál. Ve čtyřiatřicáté minutě našel Omasta Dediče a bylo srovnáno. Hodně zajímavá byla i druhá půle, ve které si oba týmy vytvořily několik dobrých šancí.

Třinec ale podržel gólman Hasalík, míč do brány nedostali ani Slezané, a tak utkání skončilo remízou. „První poločas byl vyrovnaný, v tom druhém ale měla více ze hry Sparta. My jsme však její šance přežili,“ řekl trenér Třince Martin Zbončák.

Ve čtvrté minutě nastavení ještě musel zatáhnout za záchrannou brzdu Bolf, který vyfasoval červenou, to už ale na výsledek nemělo žádný vliv. „Před zápasem jsme chtěli vyhrát, ale síla Sparty byla velká, bod musíme brát. Pro diváka to byl asi fajn zápas, pro trenéry už to tak ideální nebylo. Hrálo se hodně nahoru dolů, remíza je zasloužená,“ dodal Zbončák.

FK Fotbal Třinec – AC Sparta Praha B 2:2 (2:2)

Branky: 5. Juřena, 34. Dedič – 17. Kozák, 28. Kozák. Rozhodčí: Orel – Žurovec, Dobrovolný. ŽK: Dedič, Juřena, Zbončák, Javůrek – A. Gabriel, Večerka, Kotek. ČK: Bolf (TŘI)

Třinec: Hasalík – Bolf, Szewieczek, Foltyn, Javůrek (78. Hýbl) – Omasta, Habusta, Machuča, Kania (78. Petráň) – Dedič, Juřena. Trenér: Zbončák.