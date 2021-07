Nejvýraznějšími posilami Třince jsou útočníci Michal Petráň a Václav Juřena, jenž se do klubu vrací už potřetí. „Byli našimi přestupovými prioritami. Chtěli jsme přivést gólové a zkušené útočníky, což se nám povedlo. Hodně na ně spoléháme, ale víme, že fotbal je týmový sport,” uvedl pro Deník sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Kádr Slezanů posílil také brankář Lukáš Hasalík z Liberce, křídelník Lukáš Kaňa z Baníku, zkušený bek David Klusák z Blanska a Michal Szewieczek, jenž dorazil ze Sparty.

Kabinu Třince naopak opustilo deset hráčů - například Jiří Janoščín, jenž zamířil do Opavy, ale také trio cizinců Muhamed Tijani, Christian Attah Junior a Leonid Akulinin. „Od těch jsme rozhodně čekali víc. Cizinec musí přinést něco navíc než domácí hráči, ale u nich tomu tak nebylo. A nezměnilo by se to ani směrem do budoucna. Poděkovali jsme jim, ale takový je fotbalový život,” dodal Čelůstka.

Hodně si v Třinci slibovali především od Tijaniho, jenž pod Javorový přišel v zimě na hostování z Baníku. Nigerijský útočník se ale neprosadil. „Měl nám pomoct, ale nedařilo se mu. Nenaplnil to, co jsme od něj čekali,” řekl Čelůstka.

Kádr Třince není tak široký jako v posledním ročníku, měl by být ale kvalitnější. „Bylo v plánu, aby se kádr zeštíhlil. Chtěli jsme kvalitu na úkor kvantity,” prohlásil Čelůstka, který věří, že Třinec bude zvládat především domácí zápasy a bude se pohybovat v klidném středu tabulky.

Zraněný Samiec

Slezský tým i nadále povede kouč Straka. „To pro nás byla klíčová záležitost. Jsme rádi, že u nás zůstal,” přiznal sportovní manažer Čelůstka, jehož naopak hodně mrzí zranění Martina Samiece, který se na jaře dostal do parádní formy a řekl si o pozornost ligových klubů.

„Podepsal novou smlouvu, jenže v přípravě se bohužel zranil a na začátku srpna ho čeká operace kolene. Bude nám chybět asi celý podzim,” řekl Čelůstka, který zájem ligových týmů o Samiece netajil. „Ptaly se na něj. Je v ideálním věku, hrál výborně a říkal si o pozornost. Ale pokud takto bude pokračovat, tak mu nabídky přijdou znovu,” je si jistý Čelůstka.

Naopak v Třinci už nebude pokračovat David Cienciala, jemuž skončilo hostování z Baníku. „Toho jsem už znovu neřešili. Potřeboval změnu, aby nabral více zkušeností s ligovým fotbalem. Na jeho post jsme přivedli Lukáše Kaňu,” prohlásil Čelůstka.

Kádr Třince by tak měl být kompletní. Nebo snad ne? „Máme poslední otazník, zkoušíme jednoho francouzského záložníka, který může hrát i na stoperu. V zápase proti Kroměříži se jevil dobře. Ještě tady bude týden na testech a pak tým definitivně uzavřeme,” uvedl Čelůstka.