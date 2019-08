Trenéra Svatopluka Habance čeká poněkud speciální zápas, neboť se v Brně narodil a se Zbrojovkou získal v roce 1988 i titul dorosteneckého mistra. Tým také vedl dva roky v lize (2016 až 2018). Co od Brna očekává?

„Já od Brna očekávám to, s čím do soutěže vstupovalo, tedy s cílem postoupit. Ostatně, po Dukle, Jihlavě a Hradci nás čeká čtvrtý mančaft, který se netají postupovými plány, a tak, jako se nám povedlo s těmito soupeři vyhrát, remizovat i prohrát, tak věřím, že proti Brnu bychom to mohli opět nakopnout výhrou,“ zadoufal Habanec.

Od premiéry na Dukle a výhry 3:2 totiž Třinec zatím na druhou výhru v soutěži čeká marně, byť měl nesnadné soupeře a hrál více zápasů venku. Nicméně třeba ve Varnsdorfu a naposledy i v Prostějově vyhrát mohl. „Zatím jsme pohořeli na zahazování šancí, doufám, že proti Brnu budeme úspěšnější,“ dodal.

Což neplatí pro pohárová vystoupení Třince. Dvěma divizním soupeřům z Dětmarovic a Valašského Meziříčí nasázel Třinec dohromady 12 branek. Ušetřil si nějaké góly i pro duel s Brnem?

Sobotní šlágr startuje v Třinci v 10.15 hodin.