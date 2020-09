Tým z Beskyd nejprve doma nestačil na Líšeň a ve druhém kole padl i ve Varnsdorfu. Svěřenci trenéra Svatopluka Habance jsou tak na nule, i když plánovali, že pár bodů už posbírají.

„Když jsme viděli los, tak jsme chtěli minimálně tři nebo čtyři body,“ řekl třinecký záložník Tomáš Weber. „Těžko říct, co se stalo. Ani v jednom zápase jsme nepodali úplně špatný výkon, mohli jsme bodovat, ale zatím nám chybí i štěstíčko, i když se na to pochopitelně nemůžeme vymlouvat,“ dodal.

NA PANIKU JE BRZY

Podle Webera by se třinečtí měli v zápasech ve větším počtu cpát do vápna. „Ve Varnsdorfu v tom problém nebyl, ale musíme tam najít balon. Je jedno, jaký gól z toho pak dáme,“ uvedl čtyřiadvacetiletý záložník, který zasáhl do obou letošních zápasů Třince.

Habancův tým je jedním ze čtyř druholigových celků, které letos ještě nebodovaly. Na paniku je ale v Třinci ještě čas. „Na to je brzy, je před námi spousta zápasů. Na každý duel se připravujeme na sto procent, ale je jasné, že naše představy byly jiné,“ nezastíral zklamání z úvodu ročníku Weber.

VÝSLEDKY NA ÚKOR KRÁSY

Třinecká kabina se v létě hodně proměnila, což v obou duelech bylo znát. „Příprava byla extrémně krátká, neměli jsme moc času ani zápasů, abychom se s kluky více poznali,“ poukazuje na nedávné týdny Weber, podle něhož ale třinecká parta šlape. Teď je třeba to ještě potvrdit na hřišti. „Musíme to začít zvládat i výsledkově, i na úkor krásy. Protože to, že jste lepší, vám body nezajistí,“ uvědomuje si třinecký záložník, že společně se svými spoluhráči není v ideální pozici.

Dalším soupeřem, který po reprezentační pauze na Třinec čeká, je Vlašim. A tu už Slezané potřebují porazit. „Musíme to zvládnout, upínáme k tomu všechno,“ hlásí odhodlaně Weber. „Už musíme bodovat, mančaft na to sílu má,“ dodal záložník Třince.