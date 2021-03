/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Třince čekají na výhru ve Fortuna národní lize už čtyři zápasy. Tentokrát nevyzráli na Varnsdorf.

Třinec doma remizoval s Varnsdorfem. | Foto: Petr Rubal

Pokud by Třinec v sobotu doma uspěl, v tabulce by svého soupeře přeskočil. To se mu ale nepovedlo.