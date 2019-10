Domácím skvěle vyšel vstup do zápasu, když vybojovali trestný kop, který poslal do sítě Akulinin. Za čtvrt hodiny sklepl Omasta Hlúpikův centr k nohám Kubaly, který zvýšil na 2:0.

Vítkovice okamžitě reagovaly snížením Stříže a od té chvíle tahaly za delší konec provazu. „Jirka Adamuška v bráně nás několikrát podržel při těžkých skákavých balonech,“ uznal trenér Třince Svatopluk Habanec.

Jeho tým těsné vedení udržel, ale záhy po změně stran Vítkovice přece jen srovnaly. Buchvaldek vydařeným lobem přelstil Adamušku – 2:2.

Domácím vrátil vedení nádherným gólem do šibenice Bedecs, Ostravané ale pořád hrozili a Třinečtí přečkali několik šancí soupeře.

Není divu, že trenér Vítkovic Jiří Balcárek byl po utkání zklamaný. „Vezmu to odzadu. Kluky jsem za výkon v Třinci pochválil, protože to byl fotbal, jaký chceme hrát, byť to zatím nepřináší kýžené ovoce,“ uvědomoval si.

„Třinec byl dnes velmi efektivní v koncovce, asi má to štěstí, které jsme měli loni třeba my. Od nás se to teď odvrací, ale v tréninku pracujeme dobře a věřím, že se to otočí,“ reagoval na dotaz, že osm získaných bodů za jedenáct kol je opravdu málo.

Domácí kouč mu dal za pravdu. „Musím být po vyhraném zápase kritický, protože jsme ho měli skvěle rozehraný, ale nakonec tři body horko těžko honili. Vyhráli jsme díky gólu rok Bedecse. Naše efektivita byla opravdu velká, ze čtyř šancí jsme dali tři góly, ale herně to bylo kostrbaté a složité,“ upozornil Habanec.

Kde viděl problémy? „Nedostupovali jsme protihráče, dopouštěli se chyb v rozehrávce a taktice. Přes reprezentační pauzu je musíme odstranit, nemůžeme to jen tak hodit za hlavu jen proto, že jsme vyhráli. Schází nám koncentrace, protože do minuty jsme po našem gólu na 2:0 obdrželi gól. Stalo se nám to snad už potřetí v sezoně,“ kroutil hlavou Habanec.

Fotbal Třinec – MFK Vítkovice 3:2 (2:1)

Branky: 10. Akulinin, 23. Kubala, 72. Bedecs – 25. Stříž, 49. Buchvaldek. Rozhodčí: Dorušák – Vodrážka, Lakomý. ŽK: Kubala, Janoščín, Samiec – Holiš, Cverna, Balcárek, Surzyn, Matěj. Diváci: 369.

Třinec: Adamuška – Kušnír, Bedecs, Gáč, Janoščín – Omasta (61. Arroyo), Samiec, Machalík, Hlúpik – Kubala (71. Valenta), Akulinin (82. Tijani). Trenér: Habanec.