Domácí se v minulém ročníku v soutěži udrželi, hosté do ní spadli z FORTUNA:LIGY. „Všichni se na zápas s Karvinou těšíme. Bude důležité začít sezonu dobře,“ řekl záložník Třince Jiří Kateřiňák, posila z Hradce Králové.

„Netuším, s čím Karviná přijede, protože také změnila mužstvo. Musíme se soustředit především sami na sebe a podat dobrý výkon. Doufám, že dobře odstartujeme, že se nám sezona povede,“ dodal Jiří Kateřiňák.

Karviná má cíl jasný. A to nejen pro zahajovací utkání sezony. „Zápas v Třinci bude hodně důležitý, především po stránce psychické. Čeká nás bojovný soupeř, je to derby, bude do náročné,“ prohlásil kouč Karviné Tomáš Hejdušek.

„Hráči jsou ale nachystaní, odhodlaní. Až samotná soutěž ukáže, jak na tom ve skutečnosti jsme. Jdeme do ní s absolutní pokorou, zároveň ale s obrovským odhodláním se vrátit hned zpátky do ligy,“ uzavřel Tomáš Hejdušek.