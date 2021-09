Akce začala už dopoledne, a to autogramiádou hráčů současného druholigového celku. Došlo také na ocenění mnoha známých tváří bohaté historie.

Oslavy sta let třineckého fotbalu (11. 9. 2021). | Foto: FK Třinec

/FOTOGALERIE/ Bylo veselo! Oslavy sta let třineckého fotbalu vyvrcholily v sobotu 11. září od 15 hodin utkáním starých gard domácího výběru a Baníku Ostrava.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.