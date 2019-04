Třinečtí si před zápasem kladli dva cíle. Zrušit jarní vítkovickou neprůstřelnost a především konečně vyhrát. To první se podařilo, to druhé ne.

„Jsme zklamaní. Zase jsme z té přehršle šancí dali jen jeden gól, a to se těžko vyhrává. Především ale musím říct, že jsme doslova prošustrovali první poločas. Tím nemyslím jen ten zpackaný úvod, ale kluci vůbec neplnili to, co měli. Nehráli jsme fotbal, který jsme chtěli a na který jsme se celý týden připravovali. Vůbec tomu nerozumím,“ divil se trenér Třince Jiří Neček herní proměně svého mužstva.

Předchozí zápas v Táboře totiž naznačoval, že jsou Třinečtí na dobré cestě. Příkladně bojovali, opěrnými body jejich hry bylo odhodlání, koncentrace, nasazení. „A pak přijde derby a my hrajeme tak profesorsky…,“ mrzelo Nečka.

Vítkovice skórovaly hned z první akce, kdy uklidil míč hlavu do sítě Matěj. To byl škrt přes domácí rozpočet. Ostravané poctivě bránili a nedovolovali soupeři ohrožení Květonovy brány. Sami mohli v závěru udeřit podruhé, ale Vasiljev neprocpal odražený balon mezi tyče. Gólman Adamuška pak famózně zasáhl i proti hlavičce spoluhráče Vaňka, který se snažil odvrátit hrozící nebezpečí před vítkovickými útočníky.

„Museli jsme si v kabině něco říct, protože chlapci úplně vypadli z role. A druhá půle už vypadala mnohem lépe. Pro diváka to musel být pěkný zážitek, pořád se něco dělo. Pro nás už to takový zážitek nebyl,“ připustil Neček.

Derby však mělo bezpochyby náboj a živo začalo být i před brankou vítkovického Květona. Tentokrát vyšel začátek poločasu lépe Třinci, neboť Vaněk z přímého kopu odčaroval kouzlo Květonovy neprůstřelnosti a srovnal na 1:1.

Třinec vycítil šanci a začal tlačit. To však byla voda na mlýn pro vítkovické brejky. „Zápas přinesl šance na obou stranách, mělo to potřebné tempo. Musím uznat, že Vítkovice si vytvořily také dost příležitostí a mohly klidně vyhrát,“ uznal Jiří Neček.

Nejprve Kaloč postupoval na třineckou bránu, ale tak dlouho otálel se střelou, až jej odzbrojil Janoščín.

Komplikace pro domácí přišla v 68. minutě, kdy sáhl po míči rukou Schwendt a viděl druhou žlutou kartu, která se mu před očima změnila na červenou. „To byla taková hloupost,“ kroutil hlavou trenér Neček.

Paradoxně v deseti hráčích měli Třinečtí více jasných možností na gól než za plného stavu. Janoščín, Dedič ani Omasta, ten měl největší šanci, však neuspěli. Domácí přesto dřeli.

Vítkovice zase mohly dát gól po střelách Matěje a Mikuly. V 78. minutě navíc dostaly možnost zahrávat pokutový kop, avšak Adamuška skokem k tyči Peškovu penaltu vyrazil!

To nakonec mohlo hosty mrzet, protože v poslední tutovce zápasu zachránil hostům bod Květon, který se zblízka vrhl do rány Klece a zabránil jistému gólu. „Neskutečné. Pro oko diváka to určitě bylo pohledné a dramatické derby, jenže my jsme z utkání zase vytěžili jen bod, a to není dobré,“ uznal Neček.

Jeho tým tak opět zažívá nepovedený vstup do jara, podobně jako na začátku ročníku, kdy z úvodních pěti zápasů nevytěžil ani bod. „Teď máme aspoň tři, ale to je slabá útěcha. Musíme už vyhrát,“ zakončil třinecký kouč.

Fotbal Třinec – MFK Vítkovice 1:1 (0:1)

Branky: 57. Vaněk – 7. Matěj. Rozhodčí: Váňa – Blažej, Leška. ŽK: Kušnír, Schwendt, Hapal – Holiš, Mikula. ČK: 68. Schwendt (T). Diváci: 486.

Třinec: Adamuška – Lupták (59. Klec), Kušnír, Bedecs, Janoščín – Hapal (86. Samiec), Weber (46. Dedič), Vaněk, Janošík - Omasta – Schwendt. Trenér: Neček.

Vítkovice: Květon – Celba, V. Cverna, Mikula, Surzyn – Motyčka – Pašek, Holiš (79. Januška), Matěj, Vasiljev – Kaloč. Trenér: Balcárek.