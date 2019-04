Třinec - O první jarní výhru se v sobotním dopoledni pokusí druholigoví fotbalisté Třince.

Třinečtí fotbalisté se pokusí venku zabodovat. | Foto: Michal Fanta

Po remíze s regionálním rivalem z Vítkovic byl od mužstva odvolán trenér Jiří Neček, jehož místo zaujal dosavadní trenér juniorky Tomáš Jakus. „Takový je holt fotbalový život, bohužel se to dotklo mého kamaráda. Všechny trenéry to čeká, nikdo není neodvolatelný. Je jen na nás, jak se k tomu postavíme a co předvedeme na hřišti. Není to vždy jen o trenérovi. Jsou to spojené nádoby, které musí spolu fungovat. Premiéru v roli hlavního trenéra moc neprožívám. V třineckém áčku to bude poprvé, ale v zahraničí už jsem vedl první mužstvo, i když to byla čtvrtá liga. Zítřejší zápas z tohoto pohledu neberu zvláštně,“ prohlásil pro klubový web Třince nový trenér.