Třineckým vstup do jarní fáze Fortuna národní ligy vůbec nevyšel. Slezané ze tří zápasů získali jediný bod a nedali ani jeden gól. Náladu si však zlepšili v přátelském duelu proti prvoligové Opavě, kterou porazili 1:0.

Jediný gól zápasu vstřelil v 38. minutě třinecký Puchel. „Kdybychom po půli vedli 3:0, nikdo by se nemohl divit. Utkání splnilo přesně to, co jsme chtěli,” prohlásil po zápase sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Slezané věří, že na povedený výkon navážou i ve druhé lize, ve které už v sobotu doma přivítají pražskou Duklu. Ta je v tabulce osmá a má o čtyři body více než Třinec. Taky ale odehrála o dva zápasy méně.

Fotbalisté Třince jsou už nažhavení a věří, že proti Pražanům své jarní trápení prolomí. „Náš mančaft je zkušený, má výborný charakter a velkou sílu. Věřím, že je to otázka času, kdy to zlomíme a znovu to nastartujeme tak, jako na podzim. Věřím, že to půjde, jsem o tom přesvědčený. Všichni pro to děláme maximum,” prohlásil záložník Richard Vaněk. „Věřím, že je to otázka jednoho gólu, který to zlomí a dodá nám sebedůvěru, že to opravdu jde. Věřím, že se to znovu nastartuje, protože ve všech třech zápasech, které jsme odehráli, jsme nebyli horším týmem,” dodal před zápasem s Duklou.