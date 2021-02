Třineckým to v přípravě dlouho drhlo. Nejprve remizovali s Karvinou, pak padli s Baníkem B a poté dostali výprask od polského celku Tychy. Proti rezervě Žiliny už to ale klaplo a svěřenci trenéra Františka Straky zvítězili 2:1.

O své výhře Třinec rozhodl už v první půli, kterou díky trefám Puchela a Habusty z pokutových kopů vyhrál 2:0. „První poločas měl kvalitu, hráli jsme velmi dobře a organizovaně,“ uvedl sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Ve druhé půli však Třinec prostřídal a jeho hra už nebyla taková, jako v prvním poločase. Slezané dostali i jeden gól, utkání už ale dovedli do vítězného konce. „Po poločasovém prostřídání zhruba až do 60. minuty to nebylo dobré, byli jsme rozházení a pozdě jsme dostupovali protihráče. Poslední část utkání už zase byla v pořádku,“ řekl Čelůstka a dodal: „S výkonem jsme byli vcelku spokojeni, už se to pozvolna začíná podobat tomu, co bychom chtěli předvádět na jaře.“

MŠK Žilina B – FK Fotbal Třinec 1:2 (0:2)

Branky: 54. Bichakhchyan – 15. Puchel z pen., 32. Habusta z pen.

Třinec: 1. Poločas: Adamuška – Celba, Gáč, Foltyn, Bolf – Puchel, Habusta, Steinhübel, Samiec, Cienciala – Hlúpik. 2. Poločas: Pastornický – Omasta, Gáč, Janoščín, Hýbl – Hlúpik (77. Cienciala), Vaněk, Habusta (77. Samiec), Buneš, Javůrek – Nieslanik. Trenér: Straka.