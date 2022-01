Třinečtí přezimovali na čtrnácté příčce, na Chrudim a Žižkov mají náskok čtyř bodů. Do jarní fáze Slezané vstoupí až na začátku března, s přípravou ale odstartovali dnes.

Svěřenci trenéra Martina Zbončáka měli během pondělí a úterý absolvovat zátěžové testy v Prostějově, ovšem klinika, na kterou měli odjet, je dočasně uzavřena a testy tak proběhnou až ve druhé polovině ledna.

Kádr Třince se během zimy promění, k žádné změně ale zatím nedošlo. Na zkoušku prozatím dorazil pětadvacetiletý záložník Ondřej Machuča, který naposledy hrával za Sereď na Slovensku. „Na změnách pracujeme, nic ale není ještě dotaženo. O jednoho našeho hráče je zájem na Slovensku,” řekl pro Deník sportovní manažer Třince Marek Čelůstka.

Třinec by na přestupovém trhu rád získal posilu do středu zálohy. „Weber s Bunešem mají zdravotní problémy. Jeden už byl na operaci, druhý na ni půjde. Hledáme spíše hráče do ofenzivy,” dodal Čelůstka.

Slezané se budou první týden připravovat doma, ten další je pak čeká kondiční soustředění v Luhačovicích. „Trenér dbá na kondici, takže hráči dostanou zabrat. Na jaře se jim to ale vrátí,” řekl Čelůstka.

Zbončákovi svěřenci by během přípravy měli odehrát deset zápasů. První z nich je na programu ve středu 19. ledna doma s Frýdkem-Místkem.