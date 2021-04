O osudu utkání rozhodla třiatřicátá minuta, kdy z přísně nařízené penalty skóroval domácí Rada, jenž překonal Adamušku, který se v třinecké brance letos objevil poprvé. Po dlouhých devíti měsících se do akce vrátil taky Bedecs.

Hosté ale nesložili zbraně a proti favoritovi odehráli solidní partii, během níž mohli i několikrát skórovat. Hrozil například Samiec, ve druhé půle měli nebezpečné šance Janoščín nebo Javůrek, Třinec však vyšel střelecky naprázdno už v pátém ze šesti jarních utkání.

Definitivně rozhodnout mohl domácí Král, jeho hlavička ale skončila na brankové konstrukci. Skóre utkání už se tak nezměnilo. „Přístup hráčů byl nesrovnatelně lepší oproti tomu, co jsme předvedli minule. I tak jsme ale prohráli. Ale od takového přístupu se musíme odrazit k dalším zápasům,” prohlásil sportovní manažer Třince Marek Čelůstka. „Hradec chtěl hrát fotbal, má technické hráče, my jsme je ale dokázali eliminovat. Bohužel, oni mají tři body a my nula,” dodal.

Slezané nicméně věří, že se od svého nedělního výkonu odrazí zase nahoru. Potřebují totiž už nutně zabrat, aktuálně jsou v tabulce na předposlední, tedy sestupové, pozici. „Po zápase jsme si řekli, že takto musíme hrát i nadále. Musíme však zlepšit koncovku. Je třeba být trpěliví, ale moc zápasů nám už nezbývá. Věříme však, že se zvedneme,” uzavřel Čelůstka.

FC Hradec Králové - FK Fotbal Třinec 1:0 (1:0)

Branka: 33. Rada z pen. Rozhodčí: Matějček – Šimáček, Flimmel. ŽK: Prekop, Vlkanova, Leibl, Vašulín – Janoščín, Omasta, Samiec. Bez diváků.

Třinec: Adamuška – Omasta, Vaněk, Bedecs, Janoščín – Habusta, Weber (57. Tijani) – Celba, Javůrek (70. Attah), Hýbl (87. Gáč) – Samiec. Trenér: Straka.