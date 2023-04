Fotbalisté druholigového Třince mají nového trenéra. Martina Zbončáka nahradil Roman West. Jeho asistentem je David Vavruška.

Roman West | Foto: Deník/Petr Widenka

Martin Zbončák skončil na lavičce Třince po posledním duelu ve Vyškově, který v závěru utkání urval doma výhru 2:1. Slezané jsou v tabulce předposlední, jen dva body před poslední Slavií B.

Místo Zbončáka se na trenérskou lavičku Třince postavil v pondělí Roman West. Ten byl v prosinci odvolán od druholigového týmu Opavy, kterou v předešlém ročníku dovedl do baráže o postup do Fortuna ligy. „Do konce soutěže zbývá osm kol. Budeme dělat všechno pro to, aby se nám společnými silami povedlo Třinec zachránit. Moje angažmá se zrodilo velice rychle," řekl West pro třinecký web.

West už v Třinci vedl pondělní trénink. „Všichni věříme, že změna na trenérském postu bude pro hráče tím správným impulsem k výkonnostnímu i výsledkovému zlepšení. Čeká nás hektické období, během šesti týdnů odehrajeme osm utkání. Přestože na velké změny v mužstvu noví trenéři nemají příliš mnoho času a prostoru, věříme, že díky svým zkušenostem a své energii se jim podaří dostat náš tým mimo sestupové příčky,“ uvedl generální manažer FK Třinec Petr Hrazdílek.

Ostrá premiéra Westa čeká ve středečním utkání s Příbramí.