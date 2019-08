Slezané přijeli do Chrudimi s vidinou bodového zisku, o který se také snažili, ale efektivita byla nulová. Šance, které si vypracovali (Hlúpik, Arroyo), zahodili, většinu jich ani nedotáhli do zakončení. Chrudim měla také svoje příležitosti (Řezníček, Hlavsa, Kesner) a poločas skončil zaslouženě nerozhodně.

V tom druhém mohli domácí udeřit ze standradek. Rybička ani Kesner ale gól nedali, protože proti byl výtečný gólman Chmiel. Při střele Froňka jej zastoupil obránce Gáč.

Hutníci také spálili gólové šance, konkrétně Valenta, jehož ránu vytěsnil brankář Mrázek mimo své tyče a v 66. minutě úřadoval proti Valentovi znovu z bezprostřední blízkosti.

Utkání rozhodl rychlý protiútok domácích v 86. minutě, kdy si centr Froňka srazil do vlastní brány skluzující kapitán Bedecs.

„Hodnotí se mi to špatně. Jsem překvapený, že jsme tady nebodovali. Čekal jsem, že po předchozích výkonech proti silným soupeřům budeme ve větší dominanci,“ připustil trenér Třince Svatopluk Habanec.

Mrzely jej nedotažené akce. „To utkání jsme měli zvládnout daleko lépe. Bohužel jsme projevili trochu strach, to mě mrzí. Chrudim podala bojovný výkon a měla o jednu dvě šance více než my, takže asi zaslouženě vyhrála. My si musíme pojmenovat chyby a hlavně je napravit,“ uzavřel své hodnocení.

Domácí kouč Jaroslav Veselý si výhry nad Třincem považoval. „Je to jiný tým než v poslední sezoně, takový černý kůň soutěže. Pro nás bylo důležité mentální nastavení hráčů. Po vyrovnaném poločase jsme odehráli velmi dobrou druhou půli s šancemi, Třinec pak kontroval a převzal iniciativu, ale to jsem čekal, protože nemáme tým, který by dirigoval hru a tlačil soupeře celých devadesát minut. Těch tří bodů proti Třinci si musíme vážit,“ prohlásil Veselý.

MFK Chrudim - FK Fotbal Třinec 1:0 (0:0)

Branka: 86. vlastní Bedecs. Rozhodčí: Orel – Leška, Váňa. ŽK: Krčál, Drahoš, Mastík – Gáč, R. Vaněk. Diváci: 1326.

Třinec: Chmiel – Omasta, Bedecs, R. Vaněk, Gáč – Machalík, Janoščín – Valenta (89. Nieslanik), Hlúpik, Arroyo (72. Wojnar) – Kubala (61. Cienciala). Trenér: Habanec.