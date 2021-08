/FOTOGALERIE/ Pověstný tatarák fotbalového bouřliváka Františka Straky opět zabral. Třinečtí fotbalisté byli před úterní dohrávkou FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Opavou bez bodu. Zkušený kouč vsadil na svou medicínu. Své svěřence nakrmil třemi kily tataráku. A výsledek se dostavil. Tři body zůstaly na stadionu Rudolfa Labaje. Třinec ještě loni ligovou Opavu porazil 2:0.

Třinec - SFC Opava 2:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Určitě nám spadl kámen ze srdce. V prvních třech utkáních jsme hráli dobrý fotbal. Měli jsme i šance, bohužel výsledky nepřicházely a tlak na nás rostl,“ přiznal třinecký kouč František Straka. „Věděli jsme, že už to musíme zlomit, a to se podařilo. Za to jsem strašně moc rád. Kluci ukázali charakter. Utkání nebylo jednoduché. Opava má velice dobře kombinační mužstvo a já jsem klukům kladl na srdce, že musíme uhrát nulu vzadu,“ zdůraznila bývalá opora národního týmu a pražské Sparty.