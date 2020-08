„Je tady spousta nových hráčů, spousta návyků těch hráčů na něco jiného. Ti kluci na sebe ještě nejsou zvyklí a bylo to vidět i v generálce v Karviné, protože jsme měli hromadu ztrát míčů. Tempo zápasu ale bylo slušné,“ hodnotil Habanec duel v Karviné (1:1).

Úplnými nováčky v sestavě byli brankář Martin Pastornický z Karviné (jedná se o jeho hostování) a exolomoucký stoper Jakub Habusta, který poslední čtyři sezony odehrál ve druhé nejvyšší polské soutěži v barvách Opole a Katovic.

Ze zbývajících nových tváří dostali od první minuty příležitost také obránci Josef Celba (Baník, Třinec, Vítkovice), Jan Javůrek (Olomouc, Znojmo, Jihlava), záložníci Bronislav Stáňa (Baník, Opava, Prostějov), Martin Foltyn (Baník, Hlučín) a Matěj Hýbl (Olomouc, Frýdek-Místek, Teplice).

„Začíná se to formovat. Mohlo by to být zajímavější, ale musíme být klidnější na míči, protože hráče už na to máme. Rychlostní typy tam jsou, co se týče náběhových situací, i to je dobré. Ale cesta bude ještě daleká,“ uvědomuje si Habanec.

Co hotoví hráči? „Řekl bych, že už všichni jsou, až na toho Christiana (Attah Christian Junior), což je útočník, a Foltyna, tam se budeme ještě bavit,“ doplnil k situaci v kádru.

Do něj měl přijít i Košút, ale nestalo se tak. Proč? „Má jiné představy a chce upřednostnit jiné věci, než fotbal,“ vysvětlil trenér.

S čím jeho tým do druhé ligy půjde? „Že musíme chytit začátek, protože ten bude hodně důležitý. Na podzim máme jen 12 kol a musíme start zvládnout, protože tam budou dva tři týmy, které budou chtít postoupit do ligy a na postup je jen jeden flek. Navíc týmů je tentokrát jen čtrnáct a poslední dva padají, takže nebude stačit, abyste byli třináctí,“ usmál se Habanec.

Ten se loni na podzim snažil do týmu vnést své představy a herně se mu to celkem dařilo, jen nebyly potřebné výsledky. Když se pak v Třinci chystali na to, že na jaře přijdou i výsledky, hodil je koronavirus o notný kus zpátky, takže v Třinci začínají de facto nanovo.

„Spadli jsme dolů o čtyři místa, ukázalo se, v čem byl problém. Abnormálně těžká zranění Bedecse a Adamušky hodily tým dozadu, koronavirus pak nadělal problémy všem, my jsme navíc museli do karantény a tam jsme byli prostě deset dnů úplně vypnutí, bez pohybu. A zbytek ligy jsme hráli ob tři dny, to byl průser. Šílenost,“ uznal Habanec.

Teď věří v něco jiného. „Snad budeme mít konkurenceschopný mančaft, který bude mít téměř na každé pozici dva hráče. Věřím, že právě konkurence by nás mohla posunout výše, byť to hlavní budou opět výsledky. Musíme je sbírat hned od startu, jinak můžeme mít problém,“ varuje Habanec.