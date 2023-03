Co může být ve hře? Odvolání trenéra Martina Zbončáka? Nebo pokuty pro hráče? „Jsme v České republice, toto ihned napadne každého,” uvedl pro Deník Čelůstka. K žádným radikálním krokům ale zatím nedošlo. „Vedení v kabině důrazně řeklo některé věci, ale zůstalo to v šatně a nechtěl bych to dále rozmazávat,” dodal sportovní manažer Slezanů.

O všem rozhodne první jarní domácí zápas, který Třinec sehraje v sobotu dopoledne proti Varnsdorfu. „Uvidíme, jestli si hráči vezmou k srdci, co jim vedení řeklo. Pak se rozhodne,” prohlásil Čelůstka.

Třinec na jaře narazil na těžké soupeře, za B tým Slavie navíc nastoupili Jan Bořil nebo Lukáš Masopust. „Nasazení proti Dukle ovšem nebylo takové, jaké by po zimě mělo být. Na Slavii to bylo lepší, ale sráží nás hrubé individuální chyby, po kterých dostáváme góly,” má jasno Čelůstka.

Do Třince v zimě přišel Daniel Turyna, který dal gól rezervě Slavie, slezský celek to má ale na přestupovém trhu složité. „Byli jsme aktivní, ale ne stoprocentně úspěšní. Už nevím, jak nalákat hráče, aby do Třince přišli. Žádné přeplácení ale nepřipadá v úvahu, to ani není v našich možnostech,” upozorňuje Čelůstka.

Třinečtí jsou nyní v tabulce poslední, do konce soutěže však chybí ještě 12 kol. „Pohled na tabulku samozřejmě není pro psychiku nejlepší. Ale já se snažím být optimista. A my na desáté místo ztrácíme jen tři body,” uzavřel Marek Čelůstka.