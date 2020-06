Dalo by se to srovnat s podzimním zápasem v Prostějově?

To ani ne, v Prostějově jsme víc dominovali na míči, ale zase jsme neměli tolik šancí jako dnes. Dneska tam bylo šancí hodně.

Trenér říkal, že v některých pasážích hry od týmu postrádá více odvahy, vidíte to podobně?

Trenér to vidí lépe, na hřišti o tom nemáme takový přehled. Asi tam bylo víc situací, které jsme mohli hlavně v šestnáctce soupeře řešit odvážněji. Asi tak to myslel.

Bod z Hradce jste tím pádem nepotvrdili…

Bohužel, ale je třeba to brát tak, jak to je. Prostějov má zkušené, silné mužstvo. Na šance jsme vyhráli, ale to je tak všechno. Příště je musíme proměňovat, dneska jsme na výhru měli.

Těší vás, že jste ani v dalším domácím zápase neinkasovali?

Tohle trošku zahřeje, to je pravda, ale radši bych bral výhru 2:1.

Co čekáte od nedělního duelu na Zbrojovce?

Hlavně se jich nesmíme bát. I trenér Dukly naposledy říkal, že se jich zpočátku báli, což je možná stálo i výhru. Nesmí se nám stát to samé. Musíme do toho jít s odvahou, nemáme co ztratit a bát by se mělo spíš Brno. Oni potřebují vyhrát, protože chtějí do ligy.