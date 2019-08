Jeden z postupových abonentů do FORTUNA:LIGY to neměl v Třinci vůbec jednoduché. Domácí nadšeně bojovali a zodpovědně si plnili taktické úkoly.

„Po bodu jsme šli, minimálně do stavu 0:0. Stál proti nám kvalitní soupeř, takže ten bod by byl asi maximem. Škoda že to nevyšlo, ale nemáme se za co stydět. Oproti Jihlavě ještě nejsme tak sehraní, a kdybychom využili šanci Omasty, který si mohl dát do souboje lépe tělo, a byl by ještě ve větší šanci, nebo ještě jednu možnost, mohlo to být zajímavé,“ poznamenal třinecký kouč Svatopluk Habanec, čerstvý vítěz červencové druholigové ankety Trenér měsíce.

Na mysli měl patrně akci svého týmu z 19. minuty, kdy Hlúpik hledal přihrávkou ve vápně Arroya, ten sice doskluzoval k míči, ale přes jihlavskou obranu jej neprocedil do sítě. „Ano, Luis tam měl slušnou šanci,“ potvrdil Habanec.

Jihlava si však také vytvářela šance. Novotného bombu vytáhl Adamuška zpod břevna, Klobása pak zahodil tutovku, když přeloboval třineckého gólmana, ale Omasta stačil balon vykopnout před prázdnou bránou.

Komplikace pro domácí nastala krátce po změně stran, kdy nejprve ve vápně fauloval brankář Adamuška Vaculíka a následně za to viděl červenou kartu. Navíc následoval dvojitý trest, protože Vysočina zahrávala penaltu. Sám faulovaný Vaculík ji ale poslal nad břevno.

Třinec přesto čekala v deseti hráčích perná šichta. Zpříjemnit si ji mohl v 66. minutě, kdy se opět Arroyo ocitl v tutovce, ale gólman Vejmola mu jeho ránu vyrazil nohou.

Stejná situace nastala bezprostředně poté i na druhé straně, Javůrkovu nahrávku spoluhráčům do gólovky však přerušil Gáč.

Nakonec se hosté dočkali vítězného gólu. Klobása si v šestnáctce poradil s převzetím míče i domácí obranou a zakončil přesně k tyči.

Víc se už nestalo a Jihlava si v početní výhodě došla pro těžce vydolované tři body. „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, protože domácí čekali na každou možnost brejku, tam je to vždy nebezpečné. Paradoxně jsme hráli lépe proti jedenácti než proti deseti,“ oddechl si po těsném vítězství trenér Jihlavy Radim Kučera.

„Po té penaltě jsme hráli úplně bez útočníka, jelikož jsme museli střídat brankáře za Kubalu, ale když ji soupeř nedal, nadechli jsme se. Nakonec ale vyhrála Jihlava zaslouženě,“ zakončil Habanec.

Fotbal Třinec – Vysočina Jihlava 0:1 (0:0)

Branka: 72. Klobása. Rozhodčí: Dorušák – Horák, Mikeska. ŽK: Gáč, Janoščín, Arroyo. ČK: 51. Adamuška (T). Diváci: 1 497.

Třinec: Adamuška – Omasta, Bedecs, Gáč, Janoščín – Valenta, R. Vaněk – Hlúpik (79. Cienciala), Machalík (79. Wojnar), Arroyo – Kubala (52. Chmiel). Trenér: Habanec.