Fotbalisté druholigového Třince nejsou vůbec ve snadné pozici. Všechny čtyři své dosavadní zápasy prohráli, proti Žižkovu ani Vlašimi nenastoupili a sami neví, kdy se vrátí do akce. Krčí se tak na dně tabulky a tuší, že je čeká ještě hodně tvrdá práce.

Špatný vstup do sezony odnesl kouč Svatopluk Habanec, jehož ve funkci nahradil František Straka. Ten však na svou soutěžní premiéru v Třinci stále čeká a má za sebou jen bezbrankovou remízu v přípravě proti Karviné. Zbytek mu nedovolila koronavirová situace v republice.

V minulém týdnu třinečtí trénovali individuálně, generální manažer klubu Karel Kula však věří, že se fotbalisté co nejdřív vrátí do akce. „Snad ta situace bude příznivější,“ přeje si.

Třinec by měl v aktuální sezoně odehrát ještě 22 zápasů, takže toho na podzim potřebuje stihnout co nejvíc. „Taky záleží, co nám dovolí počasí. My můžeme hrát do Vánoc. Čas máme, takže pokud nebudou lijáky a teploty nad nulou, tak se hrát dá. Ještě to není tragédie, ale když se toho odloží ještě víc, tak už to bude problém,“ dodal Kula.

Straka hráče motivuje

V Třinci si v bojích o záchranu hodně slibují od trenéra Straky, který tým hodně zvedl. Zejména tedy, co se týká psychické stránky. „Situace, která tady je, je nepříjemná pro všechny. I pro něj. Ale na druhou stranu má čas, aby se s týmem poznal a připravil ho na to, až se to zase rozjede,“ říká Kula, který si všiml, že se chování třineckých hráčů změnilo. „Mají zodpovědnější přístup. Motivační stránka je teď daleko vyšší, trenér Straka chodí více do detailů, hráče motivuje a upozorňuje je na chyby. V tom je velký posun,“ dodal.

Rukopis trenéra Straky už je v Třinci zkrátka znát. „Tréninky mají daleko vyšší intenzitu. Hráči se chtějí ukázat, tak jim to snad vydrží. Zatím jsme spokojeni, je to příjemná změna,“ uvedl Kula, který věří, že se zlepšení projeví i v druholigových zápasech. Je však otázkou, kdy Fortuna národní liga zase obnoví svůj kolotoč.