„Opava je zajímavou adresou. Těším se i na fanoušky,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro Deník Jiří Janoščín. Nicméně na Třinec nikdy nezapomene. „Byly to hezké roky. Ale už jsem potřeboval změnu,“ dodal.

Jirko, v Třinci jste dlouhá léta patřil k oporám týmu, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl změnit dres?

Jedním z důvodů byl fakt, že jsme se nedomluvil v Třinci na novém kontraktu. Nabídka ze strany klubu byla, buď ber nebo ne. Tím pádem jsem se rozhodl zkusit něco jiného. Věděl jsem, že budu volný hráč a čekal jsem, co za nabídky přijdou. Když se ozvala Opavě, tak jsem měl jasno, že tam chci. Přesvědčil mě i její velký zájem. Po telefonátu od sportovního manažera pana Kolínka jsem cítil velký zájem mě v klubu mít.

Nekoukal jste přece jenom po očku, po vyšší soutěži, a to třeba na Slovensku?

Měl jsem nabídku i od trenéra Šustra, který šel do Senice z Prostějova. Předtím mě totiž lákal i do Prostějova. Chtěl mě i do Senice, přišla i řeč na podmínky. Sice šlo o slovenskou nejvyšší soutěž, ale jednání Opavy bylo konkrétnější a jasnější, než ze Slovenska.

Jste odchovancem brněnské Zbrojovky, tato varianta nebyla ve hře?

Myšlenka vrátit se k Brnu byl. Zájem měl o mě ještě Vyškov, kde už jsem byl předběžně domluvený, situaci sondovala i Líšeň, tam to nedopadlo vůbec. Co se týká samotné Zbrojovky, tak mě to i napadlo, jelikož jsem i její odchovanec, ale nic nepřišlo. Nakonec ale všechno dopadlo nejlépe, jak mohlo a já jsem v Opavě.

Jak jste vnímal angažmá v Třinci?

Bylo to dlouhých sedm let, poznal jsem hodně trenérů a nebylo to špatné.

Říkáte, že jste poznal hodně trenérů, tím posledním, pod kterým jste hrával byl František Straka…

Musím říci, že je to největší motivátor, kterého jsem kdy poznal. Je to blázen a milováník fotbalu, což je na něm hodně vidět. Pro mě je to pan trenér.

Třinec je hokejovým městem. Fotbal je vedle něj chudou popelkou. Našel jste si cestu k Ocelářům a chodil na jejich zápasy?

Přiznám se, že jsem byl na dvou hokejích, a to když v Třinci hrála brněnská Kometa. Nejsem úplně hokejový fanda, a tento sport mě tolik neláká. Vím ale, že Opava má dobrý basketbal a na ten se určitě půjdu podívat. K tomuto sportu mám blízko, protože má manželka ho aktivně hrávala. Už mi říkala, že se v Opavě musíme na basket vyrazit.

Jirko, určitě oproti Třinci budou pro vás velkým rozdílem fanoušci, kteří v Opavě mají fotbal rádi…

Fanoušci Opavy jsou obrovským tahákem, pro hráče i určitým závazkem předvést maximum. Hráče dokáži vyburcovat, namotivovat. Už se moc na opavské fanoušky těším.

Co říkáte na současný tým Opavy? Prochází velkou přestavbou, je tady spousta nových hráčů…

Vedení i celý realizační tým pracují na tom, aby fotbal v Opavě šel dobrým směrem, aby se sestavila osa týmu a na ní se nabalili mladí hráči. Někteří z nich jsou hodně šikovní, mají dobré návyky a věřím, že to bude fungovat.