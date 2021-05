Na podzim jste hrál za Třinec, bude to pro vás speciální utkání?

Byl jsem tam jenom půl roku, takže to nebyla žádná doba. Je to pro mě zápas jako každý jiný. Určitě se pozdravím s kluky a s bývalým spoluhráčem z Třince Martinem Samiecem jsme si napsali, jestli budu hrát a jestli i on nastoupí. Žádné hecování neproběhlo, byla to přátelská konverzace.

Budete se chtít ukázat, že jste v Třinci mohl dostat více prostoru?

Motivaci v sobě budu mít určitě. Budu chtít dát gól a vyhrát. V kabině jsem vypsal odměnu, když vyhrajeme a pro mě osobně bude vnitřní motivace obrovská.

Prozradíte, co jste vypsal?

To si nechám pro sebe.

Nevyzvídal od vás trenér Šustr poznatky o soupeři?

To ne. Jen jsme se bavili, že Třinec hraje bojovně, což jsem odkýval, ale že bychom spolu výrazněji komunikovali, to ne.

Třinec doma na jaře ještě neprohrál, bude zápas o to těžší?

Očekávám vyrovnané utkání. Hrají bojovný fotbal my se s tím budeme muset vypořádat a vyhrávat osobní souboje. Na tom bude záležet, jestli zápas zvládneme nebo ne. Naše venkovní bilance je pořád skvělá a doufám, že v tom budeme pokračovat až do konce sezony.

Na co jste se chystali?

Víme, že to bude agresivní soupeř, který kope standardky do vápna. Hodně jsme se na ně zaměřovali. Věřím, že jsme jejich bránění zlepšili a nedostaneme z nich ani ničeho jiného branku. Bude to jenom o nás.

Mluvilo se o vás, že jste blízko postupu, ten nebude, minulý víkend se vzdálilo i druhé místo. Nezanechalo to na vás stopy?

Bohužel jsme ztratili hodně zápasů doma, díky čemuž Hradec bodově odskakoval a bylo už těžké se na něj dotáhnout. S Líšní jsme v souboji o druhé místo prohráli, i když jsme vedli. Tam jsme si zápas pokazili sami. Určitě nás to mrzelo, ale teď je pro nás cíl být do třetího místa a nesmíme z něj couvnout.

Jsou tři kola do konce, máte náskok tří bodů. Ještě to bude boj.

Konec soutěže je nejdůležitější část. Teď se bude rozhodovat. Každý zápas pro nás bude mít velkou váhu. Nechceme si celý ročník na závěr pokazit a skončit hůře než třetí. Když skončíme alespoň bronzoví, tak to bude historicky nejlepší umístění pro prostějovský fotbal. Chceme být všichni v kabině spokojení a stejně tak, aby bylo spokojené vedení. Musíme o to víc bojovat a ukázat, že do té trojky patříme.

Jak to vypadá s vaší budoucností, vrátíte se v létě do Sigmy?

Ani já sám nevím, nemám k tomu co říct. Mám před sebou ještě tři zápasy, na které se soustředím a budoucnost se bude řešit až potom.