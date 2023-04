Fotbalisté Třince vyrazili v sobotu dopoledne do Drnovic, kde své domácí zápasy hraje druholigový Vyškov. Slezané byli blízko úspěchu, nakonec ale nemají nic.

Třinec sahal po bodech, s Vyškovem ale prohrál | Foto: Petr Rubal

Třinec je v tabulce předposlední, zato Vyškovu patří čtvrtá příčka. Domácí byli jasným favoritem, Třinec navíc nastoupil bez kapitána Habusty, zraněného Straňáka nebo vykartovaného Samiece.

Vyškov vstoupil do utkání aktivně a už v úvodních minutách nastřelil břevno. Další šance pokryl třinecký gólman Adamuška, a tak bezbrankový stav vydržel až do 64. minuty. Po přímém kopu se dostal míč k Omastovi, který poslal Třinec do vedení.

Domácí se hnali za vyrovnáním, Adamuška byl ovšem pozorný. Hosté sahali po třech bodech, jenže v devadesáté minutě vyrovnal Kanakimana a vzápětí se prosadil ještě Lacík, který otočil skóre a zajistil Vyškovu výhru 2:1.

MFK Vyškov – FK Třinec 2:1 (0:0)

Branky: 90. Kanakimana, 90+2. Lacík – 64. Omasta. Rozhodčí: Vokoun – Kotalík, Pfeifer. ŽK: 63. Lahodný – 72. Hrdlička, 78. Machuča.

Třinec: Adamuška – Jursa, Foltyn (90+4. Hýbl), Brak, Slaninka – Tandara (81. Kania), Machuča, Omasta (81. Gembický), Hrdlička – Juřena, Holík (90+1. Szewieczek). Trenér: Zbončák.