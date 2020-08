„Momentů, na které budu vzpomínat, je víc. Ale nejvýš asi řadím titul se Spartou, kdy jsme projeli celou sezonou bez jediné porážky,“ řekl Kušnír. „Taky to byl první start za reprezentaci nebo pohárové duely se Spartou a Libercem. Souboje proti Panathinaikosu před 70 tisíc lidmi, nebo s Liverpoolem, to bylo nezapomenutelné,“ dodal obránce, který si kariéru prodlouží v divizním Bruntále.

Co vás přimělo skončit v Třinci?

Už jsem o tom přemýšlel déle, hlavně tedy kvůli rodině. O tom, že skončím, jsem byl přesvědčený už v březnu. Pak jsem se sice bavil s koučem, že bych jim ještě půl roku pomohl, zvažoval jsem to, jenže pak mi vedení řeklo, že se mnou už nepočítají.

Jak budete na Třinec vzpomínat?

Na třinecký fotbal celkově v dobrém. I když představy o tom, jak bychom se měli pohybovat v tabulce, byly vyšší. Vždy jsme chtěli skončit do osmého místa, což se nám ani jednou nepovedlo, takže z toho cítím trochu hořkost. Rozešli jsme se však v dobrém a klubu patří velký dík.

Zklamal vás vývoj a konec poslední sezony?

Konec jsem si představoval jinak. Člověk ale nevěděl, co bude. V prvním jarním kole jsme měli Jihlavu, pak vypukl koronavius, potom se to rozjelo, ale zase jsme byli v karanténě. Bylo to divné, měli jsme tam hodně zápasů a bylo to psychicky i fyzicky náročné. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.

Proč jste si pro pokračování kariéry vybral právě Bruntál?

Bylo to z rodinných důvodů. Rodině už jsem totiž sliboval déle, že až skončím, tak půjdu tady. Měl jsem nabídku i z Vítkovic, ale to, co se tam děje, se mi moc nelíbí. Snad se z toho dostanou. Já jsem to slíbil Bruntálu a bylo by nefér jít jinam. Uvidíme, co sezona přinese.

Díváte se ještě po vyšších soutěžích, nebo už jste profesionální kariéru uzavřel?

Výš už nepůjdu, s profesionálním fotbalem jsem skončil. Už jsem toho měl dost, jak psychicky, tak i fyzicky. Stresy ve fotbale už byly velké a chyběla mi motivace, už na to nemám ani sílu. Odcházím však s čistým štítem, udělal jsem maximum. Ukončil jsem profesionální dráhu a teď už budu jen v nižších soutěžích. Chci se soustředit na Bruntál.

Jste připravený na úplně jinou úroveň?

Sám jsem na to zvědavý. Několik dnů jsem měl úplně klid, kdy jsem si byl snad jen třikrát zahrát tenis. Chtěl jsem si odpočinout. Člověk si musí zvyknout, že už to není profesionální a kvalita bude nižší, ale chci týmu pomoct a posunout je výš. Čeká nás hodně práce.

Víte, jak dlouho byste ještě chtěl hrát?

To nevím. Teď se chci soustředit na Bruntál a uvidíme, jak mě to bude naplňovat, jaké budou cíle a jak to všechno bude fungovat. Musí mě to bavit a musím mít chuť. Na profesionální fotbal už jsem sílu neměl, nyní chci ale s čistou hlavou pomoct Bruntálu. Jsou tady mladí a šikovní kluci, kterým můžu předat zkušenosti. Sám jsem zvědavý, jak mě to bude nabíjet a naplňovat.