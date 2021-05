Jistým sestupujícím je beznadějně poslední Vyšehrad. Předposlední je právě Blansko, které na nyní desátý Třinec ztrácí pět bodů. Matematika je tedy jednoduchá - pokud Slezané budou v sobotním domácím duelu bodovat, jsou zachráněni.

Svěřenci trenéra Františka Straky mohli slavit záchranu už před týdnem, to ale doma prohráli 1:2 s Prostějovem. „Remíza by nám hrozně moc pomohla. V situaci, ve které jsme, potřebujeme každý bod,” řekl pak po zápase pro klubový web Tomáš Weber. Přesto je třinecká záchrana hodně blízko.

„Když jsem viděl los, přál jsem si, abychom zápas s Blanskem mohli odehrát v klidu. To se bohužel nepovedlo. Na to utkání se stoprocentně připravíme. I když nám bude stačit remíza, budeme chtít vyhrát a potvrdit záchranu. Uděláme pro to maximum,” dodal Weber.

Máme jim co vracet

Na půdě Blanska Strakův tým v úvodním jarním kole prohrál 0:2, tentokrát ale bude favoritem. „Stačí nám remíza, ale je to poslední domácí zápas, takže chceme vyhrát, rozloučit se s fanoušky a sezonu zdárně dokončit. Za záchranou chceme udělat vítěznou tečku. V Blansku jsme prohráli, máme mu co vracet,” prohlásil třinecký záložník Marek Cienciala.

Sobotní utkání začíná v 15 hodin.