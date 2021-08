Třinec pod trenérem Strakou prohrál čtyři z letošních pěti duelů, což ho stálo místo. Ovšem ani jeho nástupce Zbončák nezačal dobře.

Slezané do zápasu s Líšní nevstoupili ideálně, hosté byli aktivnější a z tlaku se prosadil Silný - tedy ten stejný hráč, který v posledním derby se Zbrojovkou zastavil jednoho z hostujících chuligánů. „Na zápas jsme se celý týden připravovali, ale do utkání jsme vstoupili špatně, byli jsme bojácní, prohrávali jsme osobní souboje, u odražených míčů jsme byli později,” uvedl pro klubový web Zbončák.

Domácí ale inkasovaná branka neprobrala. Naopak, Líšeň byla i nadále lepší a mohla přidat další branky. Ve druhé půli měl ojedinělou šanci Petráň, ten se ale neprosadil, a tak dvacet minut před koncem definitivně rozhodl o triumfu hostujícího celku Kučera.

„Líšeň nás ničím nepřekvapila, je to soubojové mužstvo, hraje na brejky. Apeloval jsem na to, abychom byli důrazní a dávali si pozor na soupeřovy brejky, přesto nás hosté potrestali. Ve druhé půli se to zlepšilo, měli jsme určité náznaky, ale neprosadili jsme se,” dodal Zbončák, jehož svěřenci jsou nyní v tabulce Fortuna národní ligy poslední.

FK Fotbal Třinec - SK Líšeň 0:2 (0:1)

Branky: 22. Silný, 70. Kučera. Rozhodčí: Hanousek – Matoušek, Líkař. ŽK: Hýbl, Steinhübel, Bedecs, Ba, Čelůstka – Matocha, Kučera, Stáňa.

Třinec: Hasalík – Hýbl, Bedecs (59. Foltyn), Ba, Szewieczek (59. Juřena) – Steinhübel, Weber – Omasta, Buneš (82. Puchel), Kania (59. Javůrek) – Petráň. Trenér: Zbončák.