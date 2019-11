„Když už máte zápas tak slušně rozehraný a máte i dost šancí, je ten bod spíš rozpačitý,“ přiznal trenér třineckého týmu Svatopluk Habanec, který své svěřence pochválil za herní stránku a pokáral za obranné standardní situace.

„Z nich jsme dostali oba góly. Na druhé straně jsme nepropadli nijak herně, spíš naopak. Nastřelili jsme tyčku, další dva góly nám neuznali kvůli údajné ruce či ofsajdu. Ale šance na tři body určitě byla,“ uznal Habanec.

Jeho týmu zatím schází lehkost. „Ofenzivních akcí jsme předvedli dost, ale vázne nám předfinální a finální fáze. Pokud ji vylepšíme, určitě se výhry dočkáme. Zatím je to ale takové těžkopádné,“ připustil třinecký kouč.

Slezané se na západě Čech prezentovali pozornou obranou. V první půli pustili domácí jen do jedné šance, po změně stran ale nezvládli již zmiňované standardky. Hlúpikův gól do šatny zjevně se Sokolovem nezamával.

„Ale je to škoda. Vést na půdě posledního, to by se už mělo dotáhnout. Musím ale uznat, že i Sokolov svoje šance měl, takže ta remíza nakonec odpovídá. My se musíme dobře připravit na poslední dvě utkání podzimu, abychom pozici mezi nejlepší osmičkou udrželi. Bude to ale těžké, Líšeň hraje totální fotbal a Varnsdorf hraje abnormálně fotbalově,“ vyhlíží poslední dva duely Svatopluk Habanec.

Baník Sokolov – Fotbal Třinec 2:2 (0:1)

Branky: 56. A. Čihák, 69. Mejdr – 44. Hlúpik, 78. z pen. Kubala. Rozhodčí: Petřík – Myška, Melichar. ŽK: Machek, Šmehyl – Cienciala, Hlúpik. Diváci: 330.

Třinec: Adamuška – Omasta, Šuľa, Gáč, Janoščín – Hlúpik, Machalík, Samiec (73. Kubala), Valenta (80. Wojnar), Cienciala – Tijani (70. Akulinin). Trenér: Habanec.