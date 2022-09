Třinec vstoupil do utkání skvěle. Gembický už ve druhé minutě našel Jursu a ten otevřel skóre. Slezané měli i další šance, ty však nevyužili a sami před odchodem do kabin inkasovali.

„Soupeře jsme dostali do hry gólem na 1:1. Věřím, že kdybychom udrželi vedení do poločasu, náš silný tým by dovedl utkání do vítězného konce,“ uvedl domácí kouč Martin Zbončák.

Ve druhé půli se hra přelévala ze strany na stranu, šance měly oba týmy, další gól už ale nepadl. V závěru se neprosadil ani Habusta, a tak souboj skončil remízou.

„Ne všichni ofenzivní hráči podali svůj standardní výkon, ale to si ještě spolu vyhodnotíme. Částečně to bylo i kvalitou soupeře, který velmi dobře bránil,“ dodal Zbončák.

FK Třinec – MFK Vyškov 1:1 (1:1)

Branky: 2. Jursa – 44. Kanakimana. Rozhodčí: Černý – Mikeska, Lakomý. ŽK: Foltyn, Kateřiňák – Lahodný, Vintr, Alegué Elandi, Kanakimana, Fofana.

Třinec: Hasalík – Jursa, Foltyn, Straňák, Hýbl (62. Szewieczek) – Habusta, Holík (85. Machuča) – Omasta (68. Kania), Kateřiňák, Gembický (68. Tandara) – Juřena. Trenér: Zbončák