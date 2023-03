Vstup do jarní části Fortuna národní ligy fotbalistům Třince nevyšel. V kabině slezského klubu se však řeší další starosti.

Trenér Třince Martin Zbončák | Foto: FK Třinec

Manželka třineckého trenéra Martina Zbončáka bojuje s akutní formou leukémie. „Začalo to počátkem února jako angína. Nemoc měla těžký průběh, byla nutná hospitalizace. Po sérii různých vyšetření, odběrů a testů se objevila diagnóza – akutní leukémie s nutností transplantace kostní dřeně. Iveta byla hospitalizována ve fakultní nemocnici v Ostravě na klinice hematoonkologie,“ řekl Zbončák. „Zatímco se pro ni hledá vhodný dárce kostní dřeně, podstupuje ambulantně biologickou léčbu,“ dodal.

Iveta Zbončáková však na svůj boj není sama. Obrovskou podporu jí vyjádřili hráči z třinecké kabiny, kteří se dobrovolně rozhodli, že se zapíšou do Českého národního registru dárců kostní dřeně. „Kluci se o tom sami doslechli. Obrátili se na vedení klubu s tím, že většina z nich se chce přihlásit do registru dárců kostní dřeně. S manželkou Ivetou jim za toto obrovské gesto z celého srdce velice děkujeme. Podpoří tak nejen moji ženu, ale také všechny ostatní, kteří si vyslechnou stejnou diagnózu,“ svěřil se Zbončák.

Podle třineckého kapitána Jana Habusty je zápis do registru dárců kostní dřeně tím nejmenším, co hráči mohli udělat. „Sportovci patří mezi ideální dárce, chtěli bychom tak pomoci nejen paní Ivetě, ale také dalším osobám, které tato zákeřná nemoc postihla. Obracíme se i na další mladé lidi, zejména sportovce, aby se k nám přidali, zapsali se do registru dárců kostní dřeně a podpořili tak dobrou věc,“ prohlásil.

Třinecký fotbalový klub tak přišel s výzvou Zapiš se (nejen) Ivetě do života. Kampaň na podporu boje proti leukémii začne v den premiérového domácího jarního zápasu Slezanů proti Varnsdorfu, který se bude hrát v sobotu 18. března od 10:15 hodin. „Kampaň není jednorázová, poběží celou sezonu. Budeme vděční za každého, kdo se rozhodne k naší výzvě připojit. Věříme, že kampaň osloví i další kluby a mladé sportovce, kteří darují naději na život. Není cílem nabrat hodně dárců, ale získat kvalitní dárce. Je potřeba, aby byli mladí, zdraví, nejlépe muži. Najít toho pravého dárce není snadné, čím víc kandidátů bude v registru, tím větší šanci nemocní dostanou,“ uvedla tisková mluvčí třineckého fotbalu Irena Huťková. Vstup na utkání bude zdarma.